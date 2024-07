O Ντανιίλ Μεντβέντεφ έβαλε... στοπ στο μεγάλο σερί κερδισμένων tie-break του Γιανίκ Σίνερ στο μεταξύ τους αγώνα για την προημιτελική φάση του Wimbledon.

Ντανιίλ Μεντβέντεφ και Γιανίκ Σίνερ «μάχονται» για ένα εισιτήριο στα ημιτελικά του Wimbledon, με τον Ρώσο να βρίσκεται μπροστά στο σκορ με (6-7|7|, 6-4, 7-6|4|).

Σε αυτό το ματς, μέχρι στιγμής έχουν παιχτεί δύο tie-breaks. Ένα κερδισμένο για τον Μεντβέντεφ και ένα για τον Ιταλό. Το πρώτο χρονικά tie-break το πήρε ο Σίνερ, με τον Ιταλό να φτάνει τα εννέα σερί κερδισμένα tie-break.

NINE (!) tiebreaks in a row for Jannik Sinner



Halle QF - 7-6(3) vs Struff

Halle SF - 7-6(3) vs Zhang

Halle F - 7-6(8) 7-6(2) vs Hurkacz

Wimbledon R2 - 7-6(3) 7-6(4) 7-6(4) vs Berrettini

Wimbledon R4 - 7-6(9) vs Shelton

Wimbledon QF - 7-6(7) vs Medvedev