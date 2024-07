Ο Νόβακ Τζόκοβιτς σε δύο ώρες νίκησε τον Χόλγκερ Ρούνε με 3-0 σετ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Roland Garros, 60ό στην καριέρα του σε Grand Slam

O Nόβακ Τζόκοβιτς πραγματοποιώντας το καλύτερο παιχνίδι του στο φετινό Wimbledon, νίκησε τον Χόλγκερ Ρούνε με 6-3, 6-4, 6-2 σε δύο ώρες εξασφάλισε την πρόκρισή του στα προημιτελικά του τουρνουά.

Ο 37χρονος Σέρβος στο κρίσιμο σημείο δείχνει να βρίσκει τον ρυθμό του, μετά την επέμβαση στο μηνίσκο, που έθεσε σε κίνδυνο την παροουσία του στο Wimbledon.

O Tζόκοβιτς έφθασε στις 60 παρουσίες σε προημιτελικούς Grand Slam, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα στους υπόλοιπους διεκδικητές του τίτλου. Επόμενος αντίπαλος για τον Τζόκοβιτς θα είναι ο Αλεξ ντε Μινόρ και εφόσον αποκλείσει τον Αυστραλό, θα παίξει ημιτελικό με τον Μουζέτι ή τον Φριτζ.

