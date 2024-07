O Φριτζ την ολική ανατροπή επί του Ζβέρεφ και πτώση στο Νο.12 ο Τσιτσιπάς

Ο Τέιλορ Φριτζ απέκλεισε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, συνεχίζει στα προημιτελικά του Wimbledon, ρίχνοντας τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Νο.12 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Τέιλορ Φριτζ βρέθηκε πίσω δύο σετ απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, όμως ο 26χρονος Αμερικανός πέτυχε την ολική ανατροπή και με 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3) πήρε πανάξια την πρόκριση στα προημιτελικά του Wimbledon.

O Φριτζ ισοφάρισε την καλύτερή του επίδοση στο Wimbledon και παράλληλα ξεπέρασε τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Νο.12 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Έλληνας παίκτης κινδυνεύει να χάσει τουλάχιστον άλλη μια θέση στο ranking της ATP και να βρεθεί στο Νο.13, αν ο Τόμι Πολ στα προημιτελικά αποκλείσει τον κάτοχο του τίτλου, Κάρλος Αλκαράθ.

FIVE STAR FRITZ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



Taylor Fritz comes from two sets down to beat No.4 seed Alexander Zverev 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/gGKWZ61NlY