Έντεκα ήταν οι παίκτες του ΝΒΑ φέτος που κατάφεραν να παίξουν 82 ματς στη regular season.

Η regular season του ΝΒΑ ολοκληρώθηκε και πλέον έχουμε τα play in για να σχηματιστεί η εικόνα των playoffs της λίγκας σε Δύση και Ανατολή.

Στην 20η του σεζόν στο NBA και στα 39 του χρόνια, ο Κρις Πολ έγραψε ιστορία ξεκινώντας πενταδάτος και στα 82 παιχνίδια της regular season. Αλλά δεν ήταν μόνο ο CP3 που έπαιξε όλα τα ματς φέτος. Υπήρχαν και άλλοι 10 παίκτες.

Eκτός από τον σπουδαίο γκαρντ, 82/82 έκαναν οι Τζέιλεν Γκριν των Ρόκετς, Μάικαλ Μπρίτζες των Νικς, Τζάρετ Άλεν των Νετς, Χάρισον Μπαρνς του Σακραμέντο, Τζέιντεν Μακντάνιελς της Μινεσότα, Κάρινγκτον των Γουίζαρντς, Νίκειλ Αλεξάντερ-Γουόκερ της Μινεσότα, Μαλίκ Μπίσλεϊ των Πίστονς, Τζουλιάν Σαμπέιν των Σπερς και Μπάντι Χιλντ των Γουόριορς.

Δεν ξεκουράστηκαν ούτε σε ένα ματς και σίγουρα αξίζουν respect για τη συνέπεια τους. Πάντα εκεί για τις ομάδες τους κατά τη διάρκεια της σεζόν.

These players battled it out all season long 🔥 pic.twitter.com/6mU1SkzMS1