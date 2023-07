Οι Κάρλος Αλκαράθ και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα διεκδικήσουν την παρουσία τους στον τελικό του Wimbledon.

Οι Κάρλος Αλκαράθ και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ συνθέτουν το δεύτερο ζευγάρι στα ημιτελικά του Wimbledon.

Στον προημιτελικό ανάμεσα στους 20άρηδες, ο Αλκαράθ κάνοντας μια ουσιαστική εμφάνιση νίκησε τον Χόλγκερ Ρούνε με 7-6(3), 6-4, 6-4 και έγινε ο νεαρότερος παίκτης από το 1968, που θα παίξει ημιτελικό στο Wimbledon.

