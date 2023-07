O Στέφανος Τσιτσιπάς είχε και τα τυχερά του αμέσως μετά τη νίκη επί του Ντομινίκ Τιμ στο Winbledon.

Η Πάουλα Μπαντόσα στον ελάχιστο χρόνο που πρόλαβε να βρεθεί στο court 2, πρόλαβε να κλέψει την παράσταση, παρακολουθώντας το τελευταίο κομμάτι της νίκης του αγαπημένου της Στέφανου Τσιστιπά επί του Ντομινίκ Τιμ με 3-2 για τον 1ο γύρο του Wimbledon.

Η ημέρα τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο για το ζευγάρι που συνεχίζει στο Wimbledon. Και τη στιγμή που ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε τις πρώτες του δηλώσεις on cοurt και ανακάλυπτε πως στο box της ομάδας του ήταν η αγαπημένη του, εκείνη φρόντισε να του στείλει καρδούλες.

Stefanos Tsitsipas on Paula Badosa showing up at his match:



“Oh! I just found out, I had no idea.”



Paula puts a heart up for Stef. 🫶



These two are adorable. I don’t care what anyone says. 🥹



pic.twitter.com/XvGpCN5sVv