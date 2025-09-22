Κυριακόπουλος: «Συγγνώμη από τον κόσμο, δεν είχαμε ταυτότητα ως ομάδα»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Κυριακόπουλου στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε γρήγορο γκολ στο δεύτερο μέρος του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, όμως ούτε τώρα κατάφερε να πάρει το πρώτο του τρίποντο, καθώς ισοφαρίστηκε στο φινάλε από τον Ελ Καμπί. Ο Γιώργος Κυριακόπουλος μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και απολογήθηκε στον κόσμο, ενώ τόνισε πως ο Χρήστος Κόντης προσπαθεί να δώσει στο Τριφύλλι την ταυτότητα που δεν είχε.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Κυριακόπουλου

«Παραμένει μία πίκρα, είναι κρίμα για τον κόσμο. Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη για όλες τις εμφανίσεις μέχρι τώρα. Βγάλαμε αντίδραση, παίξαμε καλά στα πρώτα 50 λεπτά μέχρι να μπει το γκολ. Αυτή είναι η εικόνα που πρέπει να έχει η ομάδα.

Έπαιξε ρόλο η κούραση κι εγώ είχα μερικές κράμπες. Ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα περισσότερο από εμάς. Μας κόστισε το θέμα κούρασης. Έπρεπε να δείξουμε περισσότερο χαρακτήρα ως ομάδα.

Μία αλλαγή προπονητή αλλάζει το κλίμα στα αποδυτήρια. Με την κύριο Κόντη προσπάθησε να μας δείξει την ταυτότητα που θέλει να περάσει στην ομάδα. Η ομάδα θα παίξει από πίσω κάτι που μας έλειψε ως ομάδα. Δεν είχαμε ιδέες, δεν είχαμε ταυτότητα ως ομάδα».