Ο Νόβακ Τζόκοβιτς για 4η συνεχόμενη φορά είναι ο νικητής του Wimbledon, μετά από έναν ωραίο τελικό με τον Κύργιο (3-1 σετ)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς τα κατάφερε! Για 4η συνεχόμενη φορά και έβδομη στην καριέρα του, είναι ο νικητής του Wimbledon!

Σε έναν τελικό με πολύ όμορφες φάσεις, κέρδισε με 3-1 σετ τον Νικ Κύργιο που έδωσε την μάχη του, στον πρώτο τελικό grand slam της καριέρας του, αλλά τα λάθη του σε κρίσιμα σημεία, έφεραν το 21ο grand slam για τον Σέρβο που πλησίασε τον Ναδάλ (22), με 3-1 σετ (4-6, 6-3, 6-4, 7-6 σε 3 ώρες ακριβώς).

Παράλληλα, με αυτόν τον τίτλο, ο Σέρβος έφτασε τους 7 όσους έχουν στο Λονδίνο και οι Σάμπρας και Ρένσο, ενώ ο 4ος σερί τίτλος για τον Νόλε, τον βάζει και σε μία άλλη ξεχωριστή κατηγορία, καθώς μόνο οι οι Μποργκ (5 με 1976-80) και Φέντερερ (5 με 2003-07) και Σάμπρας (4 με 1997-00) έχουν ανάλογο επίτευγμα.

Μένει άλλο ένα, για να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Ρότζερ Φέντερερ που έχει οκτώ...

Το διπλό λάθος του Τζόκοβιτς που έκανε την διαφορά στο πρώτο σετ

Ο Τζόκοβιτς σέρβιρε πρώτος και έκανε εύκολα το 1-0 με έναν άσο και τρεις χαμένες επιστροφές του Κύργιου. Ο Αυστραλός ισοφάρισε με ένα αδύναμο σλάις του Σέρβου, ο οποίος ωστόσο είχε αλάνθαστο πρώτο σερβίς στη συνέχεια κι έφτασε στο 2-1.

Με δύο μαζεμένους άσους ο Κύργιος έκανε το 2-2 και έφτασε στο πρώτο break του τελικού στη συνέχεια, για να κάνει το υπέρ του 3-2 από ένα διπλό λάθος του Τζόκοβιτς. Ενα λάθος που έκανε και την διαφορά στο πρώτο σετ.

Με... φόρα ο Αυστραλός έκανε love service game για το 4-2, αλλά ο Νόλε έπραξε το ίδιο για να μειώσει σε 4-3.

Ο Κύργιος όμως συνέχισε να μην χάνει πόντο στο σερβίς του καθώς ο Σέρβος δεν είχε απαντήσεις (5-3). Ωστόσο έμεινε στο σετ ο Τζόκοβιτς με ένα ακόμη Love service game, το τέταρτο συνεχόμενο στο ματς (5-4).

Ο Αυστραλός πήγε στο σερβίς για το σετ και στο δεύτερο set point έκανε το 1-0 με έναν άσο.

Λαχτάρησε στο 5-3 ο Τζόκοβιτς, αλλά ισοφάρισε 1-1

Ο Τζόκοβιτς δεν επηρεάστηκε από το κακό ξεκίνημα και άρχισε το δεύτερο σετ με ένα ακόμη love service game. Τα σερβίς του Κύργιου (3 άσοι και ένα χωρίς επιστροφή από τον Νόλε) έφεραν το 1-1, ενώ στο επόμενο game, στο 30-30 ο Νόλε κράτησε σε ένα δύσκολο ράλι κι αυτό τον βοήθησε να κρατήσει το σερβίς του και να κάνει το 2-1 με ένα όμορφο drop shot.

Ο Νόλε στο επόμενο game βρήκε καλές επιστροφές στα σερβίς του αντιπάλου του και έκανε εύκολο break για να προηγηθεί 3-1, για να κάνει δύσκολα το 4-1 στη συνέχεια από δύο λάθη του Νικ με χτυπήματα με το backhand.

Εύκολα, με άσο στο τέλος, ο Κύργιος μείωσε σε 4-2, όμως ένα λάθος του με το μπάκχαντ, έφερε το 5-2 για τον Τζόκοβιτς.

Ο Κύργιος μείωσε σε 5-3 με καλό πρώτο σερβίς και στο game που σέρβιρε για το σετ ο Σέρβος, βρέθηκε με τριπλό break point (0-40)! Τα έσβησε όλα ο Νόλε, όπως και ένα τέταρτο του Αυστραλού, για να πάρει το game και το σετ, ισοφαρίζοντας σε 1-1, με τον Κύργιο να βγάζει για πρώτη φορά στο ματς, νεύρα για την απώλεια αυτού του game.

Break σε σημείο «κλειδί» και 2-1 ο Τζόκοβιτς

Με το «καλημέρα» ο Νόλε βρέθηκε με break point, αλλά ο Κύργιος πήρε δύο πόντους για... highlight και με έναν άσο στη συνέχεια έκανε το 1-0.

Ο Τζόκοβιτς ισοφάρισε με ένα χαμένο μπάκχαντ του αντιπάλου του, με τον Νικ να κρατά δύσκολα το σερβίς του ξανά και μαζί το προβάδισμα (2-1). Ενα μαγικό backhand και ένα καλό πρώτο σερβίς από τον Σέρβο, έφεραν το 2-2, με τον Κύργιο με δύο άσους να φτάνει στο 3-2, αλλά να έχει αρχίσει την γκρίνια για τους επόπτες, για να δεχτεί το πρώτο του warning στο ματς.

Την έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης του Κύργιου εκμεταλλεύτηκε ο Τζόκοβιτς που έφτασε εύκολα στο 3-3, με τον Αυστραλό να κερδίζει δύο challenge στο σερβίς του και να φτάνει στο υπέρ του 4-3.

Με love service game ο Νόλε έκανε το 4-4 και από 40-15 πίσω έκανε break για το 5-4, με τον Κύργιο να τα βάζει με την ομάδα του στο box ότι δεν τον στηρίζει ψυχολογικά! Ο Νόλε συνέχισε να παίζει με ηρεμία και με δύο καλά σερβίς και χαμένες επιστροφές του Νικ, έφτασε ένα σετ μακριά από τον τίτλο.

Στο tie break

Με ένα ωραίο backhand ο Κύργιος άρχισε καλά το σετ, κρατώντας το σερβίς του. Ανετα ισοφάρισε ο Τζόκοβιτς σε 1-1, το ίδιο όμως έκανε και ο Αυστραλός που προηγήθηκε 2-1.

Τα αβίαστα λάθη του Κύργιου έφεραν το 2-2, αλλά με έναν winner κράτησε το σερβίς του και έμεινε μπροστά στο σκορ (3-2). Ο Τζόκοβιτς κράτησε χωρίς απώλεια το επόμενο service game για το 3-3, αλλά ο Αυστραλός συνέχισε να σερβίρει καλά και να προηγείται με 4-3.

Τα αβίαστα λάθη του Νικ συνεχίστηκαν και πρόσφεραν love service game στον Τζόκοβιτς (4-4), ο οποίος στο 30-30 έφτασε κοντά σε break αλλά ο Κύργιος με δύο μεγάλα σερβίς έμεινε μπροστά στο σκορ (5-4).

Το 5-5 έγινε με άσο από τον Τζόκοβιτς, ενώ ο Κύργιος έκανε το 6-5 δύσκολα κι αφού δεν ρίσκαρε ένα τσάλεντζ που έπρεπε να κάνει καθώς δόθηκε άουτ, χτύπημα που ήταν μέσα. Εξασφάλισε όμως τουλάχιστον το tie break, όπου τελικά και πήγε το σετ.

Εκεί έκανε διπλό λάθος ο Κύργιος στον πρώτο πόντο, όμως ο Νόλε έκανε ένα αβίαστο και έδωσε πίσω το μίνι break, έχοντας ωστόσο το προβάδισμα (2-1). Ο Κύργιος πέταξε τον πόντο αυτό με ένα αβίαστο λάθος και με ένα δεύτερο βρέθηκε 4-1 πίσω και με τον Νόλε να σερβίρει. Το σκορ έγινε 6-1 και ο Νόλε τελείωσε το ματς και τον τίτλο sto 7-3.