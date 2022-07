Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ίσως να περίμενε τον Ραφαέκ Ναδάλ στον τελικό του Wimbledon. Τελικά προέκυψε ο πρωτάρης, αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνος Νικ Κύργιος. Το ραντεβού τους το απόγευμα της Κυριακής, δίχως άλλο, θα έχει ξεχωριστό χρώμα.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Νικ Κύργιος σε λίγες ώρες, το απόγευμα της Κυριακής (10/7, 16:00) θα βρεθούν στο κεντρικό γήπεδο του All England Tennis Club στον τελικό του απλού ανδρών στo Wimbledon.

Ένα ζευγάρι που δεν θα μπορούσε να προβλέψει κανείς δύο εβδομάδες πριν στο ξεκίνημα του τουρνουά, ούτε καν ο ίδιος ο Κύργιος.

Ο 27χρονος παίκτης από την Αυστραλία, με το αστείρευτο ταλέντο, αλλά τον ιδιότροπο χαρακτήρα δεν είχε περάσει ποτέ μέχρι τώρα από τα προημιτελικά ενός τουρνουά Grand Slam και φθάνοντας στον ημιτελικό είδε τον Ραφαέλ Ναδάλ να αποχωρεί και χωρίς να παίξει τώρα θα σταθεί απέναντι στον Σέρβο των 32 συμμετοχών, αριθμός ρεκόρ, σε τελικούς Grand Slam.

O Kύργιος μόλις δύο φορές είχε φθάσει μέχρι την οκτάδα, η πιο πρόσφατη στο Αυστραλιανό Όπεν το 2015 και η πρώτη στην παρθενική του παρουσία στο Wimbledon το 2014, όταν κατέπληξε, αλλά από τότε πέρασαν οκτώ χρόνια και η πρόοδος δεν ήρθε.

«Απλώς δεν πίστευα ποτέ ότι θα ήμουν σε αυτή τη φάση σε ένα Grand Slam. Νόμιζα ότι το πλοίο είχε χαθεί γα εμένα. Δεν τα πήγαινα καλά νωρίτερα στην καριέρα μου. Είμαι πραγματικά περήφανος για τον τρόπο που επέστρεψα εδώ» είπε ο Κύργιος μετά το άνετο 3-0 του προημιτελικού επί του Χιλιανού, Κρίστιαν Γκαρίν.

Δύο γύρους πριν είχε αφήσει εκτός συνέχειας και τον Στέφανο Τσιτσιπά, με 3-1, σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι που διατάραξε τη φιλία τους.

Το ζητούμενο σε αυτόν τον τελικό είναι πώς θα αντιδράσει ο Κύργιος απέναντι στο θηρίο. Ο Κύργιος παίζει για τον 1ο τίτλο καριέρας σε Grand Slam, o Tζόκοβιτς για τον 21ο, θέλοντας να πλησιάσει τον Ναδάλ (22), για τον 7ο συνολικά και 4ο διαδοχικό στο Wimbledon. Για τον Τζόκοβιτς θα είναι η 8η παρουσία σε τελικό Wimbledon, έχασε μόνο αυτόν του 2013 από τον Σκωτσέζο, Άντι Μάρεϊ.

Το απόγευμα του Σαββάτου οι δυο παίκτες συναντήθηκαν στην προπόνηση, είχαν ένα σύντομο διάλογο, μετά μέσω του instragram συμφώνησαν για ποτό μετά τον τελικό, με τον νικητή να κερνάει. Όταν όμως γίνει το πρώτο σερβίς, όλα αυτά θα ξεχαστούν.

«Έχει μεγάλη δύναμη στο σερβίς και στο φόρχαντ, χωρίς αμφιβολία θα είναι επιθετικός στο παιχνίδι του, περιμένω να το κάνει αυτό» είπε ο Τζόκοβιτς για τον αντίπαλό του.

«Είναι παίκτης των μεγάλων αγώνων, αν δείτε στην καριέρα του, έχει αποδώσει το καλύτερο τένις απέναντι στους κορυφαίους» είπε ο Κύργιος για τον μεγάλο του αντίπαλο.

