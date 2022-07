Οι Τζόκοβιτς και Κύργιος τα είπαν λίγες ώρες πριν από τον τελικό του Wimbledon και συμφώνησαν σε κοινή έξοδο μετά, με τον νικητή να κερνά τα ποτά.

Ο Νόβακ Τζόκoβιτς και ο Νικ Κύργιος συναντώνται την Κυριακή (10/7, 16:00) στον τελικό του Wimbledon με τον τελικό να ξεκινά λίγο νωρίτερα το Σάββατο (9/7). Αρχικά σε συνάντηση στην προπόνηση και έπειτα με κουβεντούλα στα social media. Οι φιναλίστ κατέληξαν σε κοινή έξοδο μετά τον τελικό, με τον νικητή να κερνάει τα ποτά.

Ο Κύργιος έκανε την αρχή, αναδημοσιεύοντας με ένα story τη μικρή συνομιλία που είχε σήμερα στα προπονητικά γήπεδα του Wimbledon, με τον Τζόκοβιτς και είχε να κάνει και με τη στάση που κράτησε ο Κύργιος, υπέρ του Σέρβου, στην περιπέτειά του τον Ιανουάριο με την ακύρωση της βίζας του στην Αυστραλία.

Τζόκοβιτς: «Σου πήρε πέντε χρόνια για να πεις κάτι ωραίο για μένα».

Κύργιος: «Μα εγώ σε υπερασπίστηκα όταν είχε σημασία».

Τζόκοβιτς: «Το έκανες, το εκτιμώ αυτό»

Κύργιος: «Είμαστε φίλοι τώρα;»

#Djokovic and #Kyrgios at Aorangi.



Novak: It took you five years to say something nice about me, haha.



Nick: But I defended you when it mattered!



Novak: You did, I appreciate that. #Wimbledon pic.twitter.com/om8XQn1A4B