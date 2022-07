Σε ένα ματς με θέαμα, σασπένς, αλλά και πολλά νεύρα (και απαράδεκτες συμπεριφορές και από τους δύο) ο Κύργιος λύγισε τον Τσιτσιπά σε 4 σετ και συνεχίζει στο Wimbledon.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να αντέξει στα... mind games του Νικ Κύργιου και αποκλείστηκε από τη συνέχεια στο Wimbledon.

O Αυστραλός, άρχισε τα... δικά του μετά το πρώτο σετ και έσπασε τα νεύρα του Στέφανου, καταφέρνοντας να κερδίσει την ματσάρα με 3-1 σετ (6-7 (2), 6-4, 6-3, 7-6 (7) σε 3 ώρες και 16 λεπτά)

Ο Κύργιος έπαιξε με το μυαλό του Στέφανου όταν χρειάστηκε και κατάφερε να τον κάνει να «σπάσει» σε ένα ματς με πολλά νεύρα και απαράδεκτες (και από τους δύο) ενέργειες στην διάρκεια του τρίτου σετ, το οποίο κατέληξε στον Αυστραλό. Αφού ηρέμησε ο Στέφανος, έκανε το παιχνίδι του, όμως στο tie break έχασε τις ευκαιρίες του και ο Νικ μετά από 7 χρόνια φτάνει στον 4ο γύρο.

Από 40-0 βρέθηκε με break point σε βάρος του ο Τσιτσιπάς στο πρώτο game, όμως κατάφερε να το πάρει με ένα καλό σερβίς στο τέλος και να κάνει το 1-0.

Οπως αναμενόταν, το σερβίς του Κύργιου άρχισε από νωρίς να παίζει ρόλο και με αυτό έφτασε στο 1-1. Ο Αυστραλός με τις επιστροφές του έβαλε ξανά υπό πίεση τον Στέφανο, που χρειάστηκε να σβήσει άλλα δύο break point του αντιπάλου του για να προηγηθεί 2-1.

Με love service game ο Κύργιος ισοφάρισε, αλλά ο Στέφανος, χωρίς να μπει σε περιπέτειες αυτή τη φορά, κράτησε το προβάδισμα με 3-2 χάρη στις κακές επιστροφές του Νο40 στον κόσμο.

Με... tweener σερβίς ο Κύργιος ισοφάρισε χωρίς να χάσει ξανά πόντο στο game και έφτασε πάλι σε break point στο σερβίς του Στέφανου, όμως δεν το εκμεταλλεύτηκε ούτε αυτό, με αποτέλεσμα ο Τσιτσιπάς με έναν άσο και άλλο ένα καλό πρώτο σερβίς, να διατηρεί το προβάδισμα (4-3).

kyrgios is the king of I don’t give a fuuuuuuuuuuuu and my god it’s incredible pic.twitter.com/hp3XwyhU8D

Σε χρόνο ρεκόρ ο Κύργιος ισοφάρισε και πάλι εύκολα σε 4-4, όμως ο Στέφανος κατάφερε να πάρει το πρώτο εύκολο game του στο ματς για το 5-4. Με άσο και ένα ακόμη love service game ο Αυστραλός έκανε το 5-5, όμως και πάλι κράτησε ο Τσιτσιπάς με ένα backhand winner στη διαγώνιο για το 6-5.

Μετά από τα... πρώτα παράπονά του στον διαιτητή ο Κύργιος έβγαλε love service game και οδήγησε το σετ σε tie break. Εκεί με δύο μίνι break ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 5-2 και σέρβιρε για να πάρει το tie break με 7-2 και να κάνει το 1-0 στο ματς.

Ο Κύργιος συνέχισε να τελειώνει γρήγορα τα service game του και με 0 ξεκίνησε και το πρώτο του δεύτερου σετ. Με τον ίδιο τρόπο ο Στέφανος ισοφάρισε σε 1-1, αλλά το Νο40 του κόσμου με φαρμακερά σερβίς κράτησε το προβάδισμα (2-1).

Σαφώς βελτιωμένος στο πρώτο του σερβίς ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 2-2 χωρίς προβλήματα. Ο Κύργιος κράτησε ξανά εύκολα, ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε εκ νέου (3-3) με καλό πρώτο σερβίς και ο Αυστραλός με λίγη δυσκολία έμεινε μπροστά με 4-3.

Για άλλη μία φορά ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε και για πρώτη φορά στο παιχνίδι από 40-0 έφτασε σε break point! Ομως ο Αυστραλός έβγαλε άσο σε δεύτερο σερβίς (!) και κράτησε το γκέιμ για να κάνει το υπέρ του 5-4.

Ενα αβίαστο λάθος του Στέφανου έφερε σετ πόιντ για τον Κύργιο, που έφτασε στο 1-1 (και στο πρώτο break στο ματς) από ένα κακό σμας του Στέφανου που έστειλε πάνω του το μπαλάκι και του έδωσε εύκολο βολέ σε άδειο γήπεδο.

Μετά από κάποια παράπονα στον supervisor (δικαιολογημένα καθώς ο Τσιτσιπάς πέταξε μπαλάκι στο κοινό και δεν δέχτηκε warning) ο Κύργιος επέστρεψε σερβίροντας και έκανε το 1-0.

Δεν άλλαξε κάτι στα επόμενα δύο games. Ο Κύργιος συνέχισε να διαμαρτύρεται ζητώντας μέχρι και την αποβολή του Στέφανου (έλεγε στον διαιτητή ότι χτύπησε κάποιον στη κερκίδα, αλλά δεν φάνηκε κάτι τέτοιο), αλλά κράτησε το σερβίς του, όπως και ο Στέφανος, με το σκορ να είναι 2-1 υπέρ του Αυστραλού.

Ο Κύργιος βρέθηκε με break point, ο Στέφανος το έσβησε με ασύλληπτο φόρχαντ στη διαγώνιο, αλλά του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και ο Αυστραλός προηγήθηκε 3-1 και με underarm σερβίς έκανε το 4-1. Εκεί ο Τσιτσιπάς ήταν εκτός ελέγχου και πέταξε με μανία το μπαλάκι στην κερκίδα, για να δεχτεί και point penalty. Οταν το αντιλήφθηκε διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή, με το μυαλό του να έχει φύγει από το ματς.

Στο 40-15 ο Στέφανος έκανε ένα απαράδεκτο φόρχαντ προς το σώμα του Κύργιου που γύρισε πλάτη κι ευτυχώς δεν τον χτύπησε.

Blood is boiling on both sides of the court!



Tsitsipas just hit Kyrgios’ body for the 3rd time in the last 5 minutes. #Tennis #Wimbledonpic.twitter.com/cwtoMQtrvO