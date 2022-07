Ο Τζον Ισνερ έγραψε ιστορία στο ματς με τον Γιάνικ Σίνερ καθώς έγινε το Νο1 στην ιστορία σε άσους, ξεπερνώντας τον Ιβο Κάρλοβιτς.

Ιστορική μέρα για το τένις και τον Τζον Ισνερ.

Στο παιχνίδι του με τον Γιάνικ Σίνερ, ήθελε μόλις 5 άσους για να περάσει στην πρώτη θέση όλων των εποχών, ξεπερνώντας τον Ιβο Κάρλοβιτς.

Και το κατάφερε μόλις στο δεύτερο game που σέρβιρε. Στο πρώτο game είχε δύο άσους και στο επόμενο που ήταν στο σερβίς, έκανε 4 συνεχόμενους (!) για να φτάσει τους 13.729, ξεπερνώντας τον Κάρλοβιτς που είχε 13.728 (το ματς είναι σε εξέλιξη).

13,729



John Isner has hit the most aces in tennis history! pic.twitter.com/fRNaGGnqns