Η Μπάρτι, νέα "βασίλισσα" στο Wimbledon (vids)

Δέκα χρόνια μετά από το Wimbledon Juniors η Άσλεϊ Μπάρτι κατακτά ξανά το Wimbledon ως γυναίκα αφού στον τελικό του Σαββάτου επικράτησε σε 1.55' με 6-3, 6-7 (4), 6-3 της Καρολίνας Πλίσκοβα.

Η Άσλεϊ Μπάρτι είναι η νέα "βασίλισσα" στο Wimbledon.

H Αυστραλή που είναι στο Νο1 κόσμου επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και έφτασε άνετα στην κατάκτηση του τίτλου αφού στον τελικό του Σαββάτου επικράτησε με 6-3, 6-7 (4), 6-3 της Καρολίνας Πλίσκοβα.

Δυο χρόνια μετά το Παρίσι

Η Μπάρτι κατακτά τον 2ο Grand Slam τίτλο της, αφού το 2019 είχε κερδίσει και στο Roland Garros, και θα γίνει η πρώτη τενίστρια από την Αυστραλία η οποία θ' ανέβει μετά από 41 χρόνια στην κορυφή στο Wimbledon.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2011 η Άσλεϊ Μπάρτι, η οποία εκτός από πρωταθλήτρια στο τένις, είναι και στο κρίκετ και στο γκολφ, είχε κατακτήσει το Wimbledon στα Juniors.

Κυριαρχία της Μπάρτι στο 1ο σετ!

H Άσλεϊ Μπάρτι θα ξεκινήσει με love service game (1-0) και με μπρέικ θα φτάσει στο 2-0!

Με το σερβίς της θα φτάσει στο 3-0 με τους πόντους να είναι στο 12-0!Η Αυστραλή θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ, η Τσέχα θα σβήσει το ένα αλλά με το δεύτερο θα γίνει μπρέικ και το 4-0! Η Τσέχα θα πάρει πόντο μετά από το 14-0 της Αυστραλής.

Η Καρολίνα Πλίσκοβα θα πάρει πίσω το ένα μπρέικ για το 4-1 αλλά η Μπάρτι θα επιστρέψει με μπρέικ (5-1). Νέο μπρέικ για την Πλίσκοβα που θα μειώσει σε 5-2 και πρώτη φορά θα κρατήσει το σερβίς της για το 5-3.

Η Αυστραλή θα κλείσει σε 28' το σετ στο 6-3.

Οι winners είναι 12-2 για την Μπάρτι η οποία έχει 8-7 αβίαστα λάθη. Τα μπρέικ πόιντ στο 1ο σετ είναι 3/4 και 2/2.

Η επιστροφή της Πλίσκοβα!

Στο 2ο σετ, η Μπάρτι ισοφαρίζει σε 1-1 με love service game και με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1! Με τον 5ο της άσο θα κλείσει το 4ο γκέιμ για το 3-1 αλλά η Τσέχα θα πάρει πίσω το μπρέικ και θα ισοφαρίσει σε 3-3.

It's a rollercoaster #Wimbledon final! @KaPliskova fights back to win the second set 7-6(4)



Buckle up, we're going all the way... pic.twitter.com/gaz5gJXiVG — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2021

Με το σερβίς της θα φτάσει στο 4-3 η Πλίσκοβα αλλά με love service game η Μπάρτι ισοφαρίζει σε 4-4. Θα "απαντήσει" με love service game και η Τσέχα για το 5-4 και η Αυστραλή με άσο κλείνει το γκέιμ (5-5).

this match has come alive. a bit of luck but Pliskova plays an incredible lob. #Wimbledon pic.twitter.com/WVlwqbSxwk — Tennis GIFs (@tennis_gifs) July 10, 2021

Η Μπάρτι επέστρεψε από το 0-40 και με μπρέικ θα προηγηθεί με 6-5! Η Τσέχα θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 6-6 και θα οδηγηθούμε στο τάι μπρέικ.

A set down, it isn't mission impossible from here to win for Karolina Pliskova#Wimbledon | @TomCruise pic.twitter.com/0HoYtt3kud — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2021

Εκεί η Πλίσκοβα είναι σπουδαία και θα φτάσει στο 2-6! Η Μπάρτι θα μειώσει σε 4-6 αλλά με διπλό σφάλμα θα δώσει το σετ με 7-6 (4) στην Τσέχα.

«Καθάρισε» τον τίτλο!

Στο 3ο σετ, η Μπάρτι με δυσκολία κρατάει το σερβίς της για το 1-0 αλλά θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στη συνέχεια.

Με την 2η προσπάθεια θα φτάσει σε μπρέικ και στο 2-0 και με το σερβίς της στο 3-0. H Πλίσκοβα θα εκμεταλλευτεί το σερβίς της για να μειώσει σε 3-1 και εν συνεχεία σε 4-2.

Η Μπάρτι θα κρατήσει για το 5-2 και η Πλίσκοβα αν και θα υποπέσει σε διπλό σφάλμα με άσο θα κλείσει το γκέιμ για το 5-3.

Η Αυστραλή θα σβήσει μπρέικ πόιντ της Τσέχας και με άσο θα φτάσει σε τσάμπιονσιπ πόιντ τον οποίο και θα εκμεταλλευτεί!.