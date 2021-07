Η Μπάρτι έβαλε τέλος στο σερί της Κρεϊτσίκοβα (vid)

H Άσλεϊ Μπάρτι έβαλε τέλος στο σερί 15 κερδισμένων αγώνων της Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και είναι για πρώτη φορά στους "8" στο Wimbledon.

Την "παρθενική" πρόκριση της στους "8" στο Wimbledon πανηγυρίζει η Άσλεϊ Μπάρτι.

Η Αυστραλή που είναι στο Νο1 κόσμου απέκλεισε με 7-5, 6-3 την κάτοχο του Roland Garros 2021, Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, η οποία μετρούσε 15 σερί νίκες.

The party continues No.1 seed @ashbarty navigates through to the quarter-finals after a tricky encounter against Roland-Garros champion Barbora Krejcikova, winning 7-5, 6-3 #Wimbledon pic.twitter.com/7QxzUFADWJ

Η Μπάρτι είναι για πρώτη φορά σε προημιτελικό στο Λονδίνο και θα παίξει με την Τομλγιάνοβιτς ή την Ραντουκάνου.

Το 2021 έφτασε στον προημιτελικό στο Australian Open ενώ στο Roland Garros αποσύρθηκε στον 2ο γύρο λόγω τραυματισμού.

Seven wins at Roland-Garros.

Three wins on debut at #Wimbledon



Well played on an amazing Grand Slam run, @BKrejcikova pic.twitter.com/igTU5NCUBO