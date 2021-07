Η Πλίσκοβα αντίπαλος της Μπάρτι στον τελικό του Wimbledon (vids)

Με ανατροπή η Καρολίνα Πλίσκοβα απέκλεισε με 5-7, 6-4, 6-4 την Αρίνα Σαμπαλένκα και θα παίξει με την Άσλεϊ Μπάρτι στον τελικό του Σαββάτου στο Wimbledon.

Στον πρώτο της τελικό στο Wimbledon προκρίθηκε η Καρολίνα Πλίσκοβα.

Η Τσέχα πρώην Νο1 που ξεκίνησε στο Wimbledon ως Νο13 απέκλεισε με 5-7, 6-4, 6-4 την Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο4) και θα παίξει το Σάββατο στον τελικό με την Άσλεϊ Μπάρτι.

Sweet Karolina.@KaPliskova comes from a set down to reach the #Wimbledon final for the first time after beating Aryna Sabalenka 5-7, 6-4, 6-4 pic.twitter.com/xCPFfAXL7V