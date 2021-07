Στον τελικό του Wimbledon η Μπάρτι (vids)

Η Άσλεϊ Μπάρτι απέκλεισε με 6-3, 7-6 (3) την Αντζελίκ Κέρμπερ και προκρίθηκε στον τελικό του Wimbledon.

Τον 2ο Grand Slam τίτλο της καριέρας της θα διεκδικήσει το Σάββατο η Άσλεϊ Μπάρτι.

Η Αυστραλή που είναι στο Νο1 κόσμου απέκλεισε με 6-3, 7-6 (3) την νικήτρια του Wimbledon 2018 Αντζελίκ Κέρμπερ και θα παίξει με Σαμπαλένκα ή Πλίσκοβα στον τελικό.

A first Wimbledon final.@AshBarty, 50 years on since Evonne Goolagong Cawley won at The Championships, is one victory away from emulating her idol after beating Angelique Kerber 6-3, 7-6(3) #Wimbledon pic.twitter.com/qgWxKoKYvI