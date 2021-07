Στα ημιτελικά και παραμονή στο Νο1 για την Μπάρτι (vids)

Στον 3ο ημιτελικό της καριέρας της σε Grand Slam και στον "παρθενικό" της στο Wimbledon προκρίθηκε η Άσλεϊ Μπάρτι.

Η Άσλεϊ Μπάρτι αν και Νο1 κόσμου είναι η τελευταία παίκτρια που εξασφάλισε μια θέση στα ημιτελικά του Wimbledon.

Η Αυστραλή απέκλεισε σε 1.03 με 6-1,6-3 την συμπατριώτισσα της Άιλα Τομλγιάνοβιτς και θα παίξει στον ημιτελικό της Πέμπτης με την Αντζελίκ Κέρμπερ που έχει κατακτήσει τον τίτλο το 2018 και έχει παίξει στον τελικό του 2016.

Η Μπάρτι είναι για 3η φορά σε ημιτελικό Grand Slam και έχει μια πρόκριση (τίτλος 2019 στο Roland Garros) και έναν αποκλεισμό το 2020 στο Australian Open.

Όσο αφορά την Τομλγιάνοβιτς έκανε την υπέρβαση στο Wimbledon 2021 και αν και είχε και την συμπαράσταση του Ματέο Μπερετίνι στον προημιτελικό δεν κατέφερε να συνεχίσει στο Λονδίνο.

