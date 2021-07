Επέστρεψε στα ημιτελικά η Κέρμπερ (vids)

H Αντζελίκ Κέρμπερ, που κατέκτησε το Wimbledon το 2018, επέστρεψε μετά από 3 χρόνια στον ημιτελικό και είναι η μοναδική στην τετράδα με κούπα στο τουρνουά.

Για 4η φορά στον ημιτελικό του Wimbledon προκρίθηκε η Αντζελίκ Κέρμπερ.

Η 33χρονη από την Γερμανία που παίζει σπουδαία μετά από αρκετό καιρό απέκλεισε με 6-2,6-3 την Καρολίνα Μούτσοβα και θα παίξει με την Μπάρτι ή την Τομλγιάνοβιτς στον ημιτελικό της Πέμπτης.

Get low and unleash - it's what @AngeliqueKerber does best #Wimbledon pic.twitter.com/Fm8Mgn92dC

Η Αντζελίκ Κέρμπερ κατέκτησε τον τίτλο το 2018, είναι η μοναδική της τετράδας που έχει ανέβει στην κορυφή στο Wimbledon, και έχει επίσης έναν ημιτελικό το 2012 και έναν τελικό το 2016.

Τον τίτλο τον κέρδισε το 2018 απέναντι στην Σερένα Γουίλιαμς και τον έχασε το 2016 πάλι από την Αμερικανίδα.

A semi-final spot for @AngeliqueKerber!



The 2018 #Wimbledon champion wins 6-2, 6-3 against Karolina Muchova to book her place in the final four pic.twitter.com/r5tSzIh0cj