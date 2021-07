Απίθανη Τζαμπέρ απέκλεισε την Μουγκουρούθα (vids)

H Τυνήσια Ονς Τζαμπέρ συνεχίζει τις σπουδαίες εμφανίσεις της στο γρασίδι και έβγαλε νοκ άουτ στον 3ο γύρο την νικήτρια του Wimbledon 2017, Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα.

Απίθανη Ονς Τζαμπέρ έγινε η πρώτη Τυνήσια τενίστρια που θα παίξει στην 2η εβδομάδα στο Wimbledon.

What a comeback!



Tunisia’s @Ons_Jabeur comes from a set down to beat 2017 champion Garbine Muguruza 5-7, 6-3, 6-2 - Iga Swiatek awaits in the fourth round#Wimbledon pic.twitter.com/cGwkaOmc41