«Παρθενικοί» τίτλοι για Τζαμπέρ και Σαμσόνοβα (vids)

Η Τυνήσια Ονς Τζαμπέρ και η Ρωσίδα Λιουντμίλα Σαμσόνοβα κατέκτησαν τους πρώτους τίτλους της καριέρας τους σε Αγγλία και Γερμανία.

Τους "παρθενικούς" τίτλους στην καριέρα τους κατέκτησαν την Κυριακή η Ονς Τζαμπέρ και η Λιουντμίλα Σαμσόνοβα.

Η 26χρονη Τυνήσια που είναι στο Νο24 έπαιξε στον τελικό στο Μπίρμπιγχαμ και επικράτησε με 7-5, 6-4 της Ρωσίδας Ντάρια Κασάτκινα για να γράψει ιστορία.

Ons Jabeur: History Maker



The Tunisian trailblazer is the 1st Arab woman to:



- Win a junior Slam (2011 RG)

- Make a Slam 3R (2017 RG)

- Make a Slam QF (2020 AO)

- Win a WTA singles title (2021 Birmingham)

- Rank inside the Top 70 - Currently highest-ranked ever at No.24. pic.twitter.com/gRvu05P9nr June 20, 2021

Άνοδος 43 θέσεων

Στο Βερολίνο και στον τελικό που φιλοξένησε το "Στέφι Γκραφ" η Ρωσίδα Λιουντμίλα Σαμσόνοβα (Νο106) επικράτησε στον τελικό με 1-6, 6-1, 6-3 της Μπελίντα Μπένσιτς (Νο12) και πήρε και αυτή τον πρώτο τίτλο της.

Right back atcha



Liudmila Samsonova hits back with a 6-1 set of her own, and sends the Berlin final into a decider!#bett1open pic.twitter.com/t278LYMACV — wta (@WTA) June 20, 2021

Η Σαμσόνοβα είχε αποκλείσει στον ημιτελικό την Βικτόρια Αζαρένκα και πλέον την Δευτέρα θα έχει νέο ρεκόρ καριέρας αφού ανέβηκε 43 θέσεις και θα είναι στο Νο63!

Στο διπλό στο Βερολίνο νικήτριες ήταν οι Λευκορωσίδες Αζαρένκα και Σαμπαλένκα.