Ο Κύργιος ξεπέρασε τον Τζόκοβιτς κερδίζοντας game σε 43'' (vid)

Πριν από δυο ημέρες ο Τζόκοβιτς έκλεισε game σε 46'' αλλά ο Κύργιος του πήρε το... ρεκόρ αφού τα κατάφερε σε 43''!

Την δόξα του "εχθρού" του Νόβακ Τζόκοβιτς "ζήλεψε" ο Νικ Κύργιος και του πήρε το... ρεκόρ του πιο γρήγορου game στο Wimbledon 2021.

Ο Σέρβος είχε πάρει game σε 46'' απέναντι στον Τζακ Ντρέιπερ και ο Αυστραλός τα κατάφερε σε 43'' απέναντι στον Ούγκο Ουμπέρ.

Djokovic on Day One: 46-second service game



Kyrgios on Day Two: Hold my Pimm's#Wimbledon | @NickKyrgios pic.twitter.com/U0ooC2Im97