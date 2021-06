Επέστρεψε και προκρίθηκε στον 2ο γύρο ο Κύργιος (vids)

Ο Νικ Κύργιος επικράτησε με 6-4, 4-6, 3-6, 6-1, 9-7 του Ούγκο Ουμπέρ σ' ένα παιχνίδι που ξεκίνησε την Τρίτη και ολοκληρώθηκε την Τετάρτη και είναι στον 2ο γύρο του Wimbledon.

Για 6η φορά σε 7 συμμετοχές ο Νικ Κύργιος είναι στον 2ο γύρο του Wimbledon.

