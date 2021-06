Πώς ο Τζόκοβιτς πήρε game σε 46'' στο Wimbledon! (vid)

O Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε game στο παιχνίδι με τον Τζακ Ντρέιπερ σε μόλις 46'' στον 1ο γύρο του Wimbledon.

Μπορεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς να μην ξεκίνησε καλά στον πρώτο του αγώνα με τον Τζακ Ντρέιπερ στο Wimbledon , να έχασε το 1ο σετ, αλλά μετά δίδαξε τένις.

Ο Σέρβος άφησε τον Βρετανό να πάρει μόλις 5 γκέιμ στα 3 σετ που ακολούθησαν και έφτασε εύκολα στη νίκη.

Μάλιστα κατάφερε με "καταιγισμό" άσων να κλείσει game σε μόλις 46''!

A game of aces in 46 seconds



On your marks. Get set. Go, @DjokerNole...#Wimbledon pic.twitter.com/Pjj0wnjiL5