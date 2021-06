Μια κακή ημέρα στη δουλειά για τον Τσιτσιπά

Ο Αντώνης Πατσούρας γράφει για τον απρόσμενο αποκλεισμό του Στέφανου Τσιτσιπά στον 1ο γύρο του Wimbledon.

Κάποτε ο Ράφα Ναδάλ έπαιξε σε 3 Grand Slam σε μια σεζόν και κατέκτησε τα 2. Το Roland Garros και το US Open αλλά στο Wimbledon αποκλείστηκε από τον 1ο γύρο.

Το διάβαζα πριν από λίγες ημέρες και το θυμήθηκα. Ήταν η επέτειος. Το 2013 είχε συμβεί και τον είχε αποκλείσει το Νο135 κόσμου ο Βέλγος Στιβ Νταρσίς.

Οι Big-3 πολύ σπάνια μπορεί να χάσουν σε πρεμιέρα σε Grand Slam.

Εκείνος ο Βέλγος που ήταν καλός παίκτης τελειώσε την καριέρα του με 2 τίτλους καριέρας και έφτασε έως τον 3ο γύρο σε Grand Slam.

Γιατί τα γράφω όλα αυτά; Για να εξηγήσω ότι και οι μεγάλοι χάνουν και να σημειώσω κάτι πολύ σημαντικό. Ο Τσιτσιπάς δεν θα φτάσει ποτέ στο επίπεδο των Big-3.

Ούτε ο Στέφανος, ούτε ο Ντανίλ, ούτε ο Μεντβέντεφ, ούτε ο Αλεξάντερ. Δεν θα γίνουν ποτέ τόσο ολοκληρωμένοι παίκτες όσο αυτοί οι τρεις.

Φυσικά θα πάρουν Grand Slam, όταν δεν τους βρίσκουν στο διάβα τους, όταν αυτοί σταματήσουν. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.

Στα δικά μας. Γιατί αποκλείστηκε ο Τσιτσιπάς ; Απλά γιατί δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένος για το παιχνίδι. Δεν είχε δώσει ούτε έναν αγώνα στο γρασίδι, είχε να παίξει από το 2019 (πάλι έμεινε εκτός από τον 1ο γύρο).

Από την άλλη ο Φράνσις Τιαφό είχε δώσει 9 παιχνίδια φέτος στο γρασίδι σε 3 τουρνουά και φάνηκε αυτό σ' όλο το παιχνίδι.

Δεν θα σταθώ σε τεχνικά σημεία. Γιατί δεν ανέβηκε στο φιλέ, γιατί δεν δούλεψε καλά το φόρχαντ, γιατί... Πολλά τα γιατί αλλά στην ουσία ήταν "μια κακή ημέρα στη δουλειά".





23-year-old American Frances Tiafoe defeats No. 3 seed Stefanos Tsitsipas in straight sets at #Wimbledon



This is Tiafoe's first victory over a top 5 player pic.twitter.com/ipmSTzhirw