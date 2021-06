Το standing ovation στο Wimbledon για την Σάρα Γκίλμπερτ που ανακάλυψε το AstraZeneca (vids)

Οι θεατές στο Wimbledon αποθέωσαν όρθιοι την Σάρα Γκίλμπερτ, την επιστήμονα επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας για το εμβόλδιο AstraZeneca.

Το όνομα της είναι Σάρα Γκίλμπερτ και δεν είναι γνωστό στους περισσότερους Έλληνες και γενικά στους Ευρωπαίους.

Για τους Βρετανούς όμως είναι ένα σημαντικό πρόσωπο αφού είναι η επικεφαλής της ομάδας του πανεπιστημίου της Οξφόρδης η οποία και ανακάλυψε το εμβόλιο κατά του Covid-19, του AstraZeneca!

An opening day on Centre Court with a difference...



A special moment as we say thank you to those who have played such an important role in the response to COVID-19#Wimbledon pic.twitter.com/16dW1kQ2nr