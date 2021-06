Με ανατροπή στον 2ο γύρο του Wimbledon ο Τζόκοβιτς (vid)

O Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε με 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 τον Τζακ Ντρέιπερ και πραγματοποίησε το πρώτο βήμα για την υπεράσπιση του τίτλου στο Wimbledon.

Το πρώτο βήμα για την υπεράσπιση του τίτλου που κατέκτησε το 2019 στο Wimbledon πραγματοποίησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 κόσμου αιφνιδιάστηκε στο 1ο σετ του 1ου αγώνα του στο Wimbledon αλλά επικράτησε με 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 του Βρετανού Τζακ Ντρέιπερ ο οποίος έκανε την έκπληξη και πήρε σετ από τον "Νόλε".

Στον 2ο γύρο ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα παίξει με τον Κέβιν Άντερσον ή τον Μπάριος Βέρρα.

O Νόβακ Τζόκοβιτς είχε 47-26 winners και οι άσοι ήταν 25-4.

Τα αβίαστα λάθη ήταν 27-24 για τον Βρετανό ενώ ο Σέρβος είχε 6/15 μπρέικ πόιντ (1/3). Ο Τζόκοβιτς κέρδισε το 87% των πόντων του στο 1ο σερβίς και το 77% στο φιλέ.

Start as you mean to go on…@DjokerNole’s pursuit of a third consecutive Wimbledon title is off to a winning start, beating Jack Draper 4-6, 6-1, 6-2, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/soTVGWBze4