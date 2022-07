Η Σιμόνα Χάλεπ έχασε μόλις τρία γκέιμ από την Πάουλα Μπαντόσα, θυμίζοντας ημέρες του 2019 όταν η Ρουμάνα κατακτούσε το Wimbledon, τώρα προκρίθηκε στα προημιτελικά

Η Σιμόνα Χάλεπ είναι ξανά δυνατή κι έτοιμη να διεκδικήσει και πάλι τίτλους στα Grand Slam. Η 30χρονη Ρουμάνα μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το παιχνίδι με την Πάουλα Μπαντόσα για τον 4ο γύρο του απλού γυναικών, επικράτησε με 6-1, 6-2 σε 60 λεπτά και πέρασε εντυπωσιακά στα προημιτελικά.

Η Χάλεπ επέστρεψε στο Wimbledon έπειτα από τρία χρόνια και την κατάκτηση του τίτλου.

Απέναντι στην Μπαντόσα (Νο.4) έκανε το σχεδόν τέλειο παιχνίδι, είχε μονοψήφιο αριθμό στα αβίαστα λάθη (90), κέρδισε τους 60 από τους 93 συνολικά πόντους που παίχθηκαν και πετυχαίνοντας πέντε μπρέικ στο σερβίς της Ισπανίδας, δεν έδωσε κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Η Αμάντα Ανισίμοβα θα είναι η επόμενη αντίπαλος για τη Σιμόνα Χάλεπ και την πρόκριση στα ημιτελικά, με την Αμερικανίδα να επικρατεί της Γαλλίδας, Αρμονί Ταν νε 6-2, 6-3.

Αμφίρροπο προμηνύεται το άλλο προημιτελικό ζευγάρι που προέκυψε τη Δευτέρα (4/7). Η Ελενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν νίκησε την Κροάτισσα, Πέτρα Μάρτιτς με 7-5, 6-3 και για πρώτη φορα θα είναι στα προημιτελικά του Wimbledon.

Θα παίξει για μια θέση στα ημιτελικά με αντίπαλο την Αλια Τομλιάνοβιτς. Η 29χρονη Αυστραλή σταμάτησε την πορεία της Αλίζ Κορνέ με 4-6, 6-4, 6-3. Η Κορνέ ένα γύρο πριν είχε κάνει τη μεγάλη έκπληξη αποκλείωντας την Ίγκα Σβιόντεκ με 6-4, 6-2.

It's back-to-back Wimbledon quarter-finals for @Ajlatom



The Aussie fights from a set down against Alize Cornet to win 4-6, 6-4, 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/WwLZWtM75T