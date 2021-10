Vienna Open: Ο πόντος της σεζόν από τον Τιάφο που... έτρεχε πάνω κάτω τον Ζβέρεφ (vid)

O Φράνσις Τιάφο στο highlight του τελικού μετέτρεψε τον Ζβέρεφ σε... Παπατρέχα.

Μπορεί να έχασε τον τελικό του Vienna Open, αλλά ο Φράνσις Τιάφο αποζημίωσε το κοινό με την εμφάνισή του, βγάζοντας ορισμένες εκπληκτικές φάσεις.

Κορυφαία όλων αυτή στην διάρκεια του δεύτερου σετ, όταν ανέβηκε στο φιλέ και πέρασε μια λόμπα στον Ζβέρεφ. Ο Γερμανός την πρόλαβε και ακολούθησε ένα drop shot του Αμερικανού, το οποίο και πάλι πρόλαβε. Ο Τιάφο όμως δεν σταμάτησε εκεί. Εκανε και δεύτερη λόμπα και έτρεξε πάλι τον Ζβέρεφ πάνω κάτω στο court, κάνοντάς τον να θυμίζει... Παπατρέχα.

Ο Τιάφο πήρε φυσικά τον πόντο και ο Ζβέρεφ εξουθενωμένος τον άφησε να απολαύσει την στιγμή με το κοινό να τον αποθεώνει για το highlight του τουρνουά και ίσως της σεζόν.

Just having fun



A beautiful passage of play from @FTiafoe..@ErsteBankOpen pic.twitter.com/8EDr3smpWM