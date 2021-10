Σίνερ: «Ο Τιάφο ήταν ασεβής» -Τιάφο: «Δεν αισθάνομαι άσχημα»

Εξαλλος με τον Τιάφο ο Γιάνικ Σίνερ μετά τον ημιτελικό καθώς τον κατηγόρησε για ασέβεια.

Το ματς του Φράνσις Τιάφο με τον Γιάνικ Σίνερ είχε και... τέταρτο σετ στη Βιέννη. Ο Ιταλός μετά την ήττα του με ανατροπή από τον Τιάφο, ήταν έξαλλος με τον αντίπαλό του καθώς θεωρεί πως έδειξε ασέβεια προς τον ίδιο και το παιχνίδι.

Ο Τιάφο ενώ έχανε 1-0 σετ και 5-2 στο δεύτερο σετ, άρχισε να κάνει διάφορα σπάζοντας τον ρυθμό του αγώνα και αποσυντονίζοντας τον Σίνερ που γνώρισε μια οδυνηρή ήττα στον ημιτελικό.

Ο Αμερικανός καθυστερούσε το παιχνίδι καθώς άλλοτε επικοινωνούσε με το κοινό, σε άλλες φάσεις μιλούσε στον Σίνερ, μέχρι και αγκαλιές με έναν σεκιουριτά έκανε, στήνοντας ένα σόου, το οποίο όμως, όπως παραδέχτηκε στη συνέχεια, ήταν μέρος των mind games που επέλεξε να παίξει για να δει αν θα μπορέσει να γυρίσει ένα χαμένο ματς. Πράγμα που κατάφερε.

«Προσπάθησα να επικοινωνήσω με το κοινό, να το κάνω να εμπλακεί στο ματς, για να δω αν θα του προκαλέσω λίγη νευρικότητα» είπε μετά το τέλος του αγώνα, με τον Σίνερ όμως να είναι σε έξαλλη κατάσταση και να του κάνει επίθεση για την συμπεριφόρά του στο ματς.

Tiafoe: What do I have to do here?!

Sinner: Play your best match of the year. Hit your best shots of the year.

Tiafoe: Done.@FTiafoe | #ErsteBankOpen pic.twitter.com/kx4fUzIabx