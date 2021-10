Vienna Open: Ακάθεκτος Τιαφό, απέκλεισε και τον Σβάρτσμαν

O Φράνσις Τιαφό συνεχίζει την... περιπέτειά του στη Βιέννη καθώς απέκλεισε και τον Σβάρτσμαν.

Από τα προκριματικά του Vienna Open, ο Φράνσις Τιαφό έφτασε ήδη στα ημιτελικά και ονειρεύεται ακόμη και τελικό!

Ο Αμερικανός που έχει κερδίσει το κοινό στη Βιέννη με το σόου που δίνει σε κάθε μεγάλο πόντο, μετά τον Τσιτσιπά απέκλεισε και τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν!

Κέρδισε τον Αργεντινό με 2-0 σετ (6-4, 7-6) σε 1 ώρα και 55 λεπτά και θα είναι αύριο στις 16:30 ώρα Ελλάδος στον δεύτερο ημιτελικό.

Ο Τιαφό όπως και με τον Στέφανο έκανε ένα κρίσιμο μπρέικ στο πρώτο σετ, που του έδωσε και τη νίκη καθώς ήταν στο υπέρ του 5-4.

Στο δεύτερο προηγήθηκε με 5-1, ο Σβάρτσμαν βρήκε μπρέικ και όχι μόνο ισοφάρισε, αλλά πέρασε μπροστά με 6-5! Τελικά έφτασαν στο tie break.

Εκεί είχε set point ο Σβάρτσμαν στο 6-5, αλλά με έναν άσο, ένα αβίαστο λάθος του αντιπάλου του και έναν winner στο τέλος, πήρε την πρόκριση για τους «4» της Βιέννης.

