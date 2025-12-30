Το πλάνο επιστροφής του Γιώργου Κυριακόπουλου στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και η απόλυτη προτεραιότητα για μεταγραφή στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ένας από τους λίγους παίκτες που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό και έχουν καταφέρει να αναβαθμίσουν την θέση στην οποία αγωνίζονται, είναι κατά γενική ομολογία ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ κατάφερε να κάνει την διαφορά σε αρκετά παιχνίδια του Τριφυλλιού και να είναι ένας από τους λίγους διακριθέντες σε σχεδόν μόνιμη βάση.

Δυστυχώς για τον ίδιο και τον Ράφα Μπενίτεθ, στο νικηφόρο 2-1 επί του ΠΑΟΚ στις 9 Νοεμβρίου τραυματίστηκε σοβαρά από ένα μαρκάρισμα αντιπάλου. Υπέστη οστικό οίδημα στον αστράγαλο και από τότε μέχρι και σήμερα βρίσκεται εκτός προπονήσεων, ακολουθώντας θεραπείες και ατομικό πρόγραμμα.

Σήμερα στο Ολυμπιακό στάδιο οι ''πράσινοι'' επέστρεψαν από την χριστουγεννιάτικη άδεια και το πλάνο επιστροφής του Κυριακόπουλου είναι το εξής:

Να συνεχίσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας με έντονο ατομικό πρόγραμμα, να κάνει μαγνητική τις πρώτες ημέρες του 2026 και αν αυτή είναι ''καθαρή'' να μπει σε φουλ ρυθμούς λίγες ημέρες πριν το πρώτο παιχνίδι για το νέο έτος κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Η κατάσταση του ποδοσφαιριστή είναι σαφώς καλύτερη και αν όλα πάνε καλά, αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια από τα μέσα του Ιανουαρίου κι έπειτα. Μην ξεχνάμε πως θα χρειαστεί ένα ικανό διάστημα προπονήσεων για να καλύψει το χαμένο έδαφος του τελευταίου διμήνου.

Με τον Κυριακόπουλο να επιστρέφει από τραυματισμό και τον Μλαντένοβιτς να βρίσκεται εκτός πλάνων του προπονητή, γίνεται εύκολα αντιληπτό το πόσο σημαντικό είναι για τον Παναθηναϊκό να υλοποιήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την μεταγραφή στη θέση του αριστερού μπακ.

Τις τελευταίες ημέρες το κλαμπ έχει προχωρήσει την περίπτωση ποδοσφαιριστή που το όνομά του δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, ωστόσο, με τα υπάρχοντα δεδομένα δεν υπάρχει κάτι ''τελειωμένο''.