Ο Νόβακ Τζόκοβιτς διεύρυνε το σερί του απέναντι στον Τέιλορ Φριτζ στο 11-0 κι επικρατώντας με 3-1 σετ, έκλεισε το μεγάλο ραντεβού με τον Κάρλος Αλκαράθ στα ημιτελικά του US Open.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει να παραμένει εντός στόχου, της διεκδίκησης του 25ου τίτλου σε Grand Slam, o 38χρονος Σέρβος νίκησε τον Τέιλορ Φριτζ με 6-3, 7-5, 3-6, 6-4, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του US Open και το πολυαναμενόμενο ραντεβού με τον Κάρλος Αλκαράθ είναι γεγονός.

Ο Τζόκοβιτς συνέχισε να αγνοεί την ήττα απέναντι στον Αμερικανό, φθάνοντας στις 11 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, για τον 14ο ημιτελικό της καριέρας του στο US Open και 53ο συνολικά σε Grand Slam!

Παράλληλα παρέμεινε αήττητος σε προημιτελικό του US Open και με την 14η πρόκρισή του στα ημιτελικά ισοφάρισε το ρεκόρ των περισσότερων παρουσιών στην 4άδα στο US Open, που ανήκε στον Τζίμι Κόνορς.

Ο Σέρβος άρχισε εντυπωσιακά τον προημιτελικό, «σβήνοντας» εννέα ευκαιρίες για break από τον Φριτζ προηγήθηκε με 6-3, 5-3.

Ο αντίπαλός του ισοφάρισε σε 5-5 στο 2ο σετ, όμως ο Τζόκοβιτς κατακτώντας δύο games στη σειρά, έφθασε στο 7-5.

O Φριτζ παρέμεινε στον προημιτελικό, κατακτώντας το 3ο σετ με 6-3, αλλά δεν είχε συνέχεια. Χωρίς break το 4ο σετ κύλησε μέχρι το 5-4 υπέρ του Τζόκοβιτς.

Στο 10ο game ο Τζόκοβιτς βρέθηκε με δύο match points (15-40), o Φριτζ γύρισε την κατάσταση στο αβαντάζ, όμως δεν έκλεισε το game, ο Τζόκοβιτς βρήκε νέο match point και έφθασε στο 6-4 μετά το διπλό λάθος από τον Αμερικανό.

Τζόκοβιτς: «Θα προσπαθήσω να χαλάσω τον τελικό Αλκαράθ με Σίνερ»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πραγματιστής όπως είναι, στη συνέντευξη Τύπου παραδέχθηκε πως ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Γιάνικ Σίνερ είναι οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο αυτή τη στιγμή, όμως θα επιχειρήσει να χαλάσει το πιθανό ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωποι στον τελικό και στο US Open.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Ξέρουμε ότι είναι οι δύο καλύτεροι παίκτες στον κόσμο. Όλοι μάλλον περιμένουν τον τελικό μεταξύ τους. Θα προσπαθήσω να χαλάσω τα σχέδια των περισσότερων ανθρώπων».

Τζόκοβιτς-Αλκαράθ 5-3

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετρά πέντε νίκες στις οκτώ συναντήσεις του με τον Κάρλος Αλκαράθ. Θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν αντίπαλοι στο US Open.

O Tζόκοβιτς έχε βγει νικητής στις δύο τελευταίες συναντήσεις τους, στον προημιτελικό του φετινού Australian Open με 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 και στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι με 7-6(3)μ 7-6(2). Η τελευταία νίκη για τον Αλκαράθ ήταν στον τελικό του περσινού Wimbledon με 6-2, 6-2, 7-6(4).