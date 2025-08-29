Το βίντεο για το πώς ξεκίνησε ο καβγάς Τσιτσιπά - Αλτμάιερ και η απάντηση του Γερμανού: «Για να δούμε αν θα το ξανασκεφτεί αυτό που είπε...»

Το σερβίς του Ντάνιελ Αλτμάιερ έκανε έξαλλο τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος είχε μία έντονη συζήτηση με τον Γερμανό αντίπαλό του μετά τη λήξη του αγώνα για το US Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποχαιρέτησε πρόωρα το US Open, αφού στον δεύτερο γύρο ηττήθηκε από τον Ντάνιελ Αλτμάιερ με 3-2 σετ, σε έναν πραγματικό «μαραθώνιο» που κράτησε 4 ώρες και 26 λεπτά.

Από το ματς, ωστόσο, ξεχώρισε ένα έντονο επεισόδιο που εκτυλίχθηκε ανάμεσα στους δύο τενίστες.

Τί συνέβη

Κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου χαιρετισμού στο φιλέ, ο Τσιτσιπάς διαμαρτυρήθηκε στον αντίπαλό του για το underarm service (σερβίς από κάτω) που είχε χρησιμοποιήσει ο Γερμανός. Αν και η συγκεκριμένη κίνηση δεν παραβιάζει κανέναν κανονισμό, θεωρείται συχνά υποτιμητική. Ο Έλληνας πρωταθλητής μάλιστα φάνηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος όσο ακόμα το παιχνίδι ήταν σε εξέλιξη, κάνοντας μία κίνηση με τη ρακέτα σαν να τον προειδοποιούσε ότι θα τον χτυπήσει. Οι δυό τους χαιρετήθηκαν, με τον Έλληνα άσο να του λέει χαρακτηριστικά: «Την επόμενη φορά μην αναρωτηθείς γιατί προσπαθώ να σε χτυπήσω».

Η ατάκα αυτή καταγράφηκε από τις κάμερες κι έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Ο Αλτμάιερ, από την πλευρά του, αιφνιδιάστηκε από την αντίδραση του Τσιτσιπά και ζήτησε να μην συνεχιστεί η συζήτηση. Χαιρέτησε τον διαιτητή και το κοινό, αποφεύγοντας να έρθει ξανά σε επαφή με τον Έλληνα τενίστα.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Γερμανός κράτησε χαμηλούς τόνους και δεν θέλησε να δώσει περισσότερη έκταση σε αυτό που συνέβη με τον Τσιτσιπά.

Αναλυτικά είπε:

«Ξέρω ότι στην ένταση του αγώνα μπορεί να ειπωθούν πράγματα που κανονικά δεν θα λέγονταν, και μετά μετανιώνεις γι’ αυτά. Νομίζω ότι σε αυτό βασίζονται πολλές συζητήσεις στο διαδίκτυο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι υπέρμαχος αυτών των συζητήσεων. Ακόμα κι αν είχα χάσει, δεν θα είχα εμπλακεί σε λεκτική αντιπαράθεση, γιατί χρειάζεται να ηρεμήσεις μετά το ματς. Θα δούμε αν ο Τσιτσιπάς αλλάξει γνώμη ή θα διατηρήσει την ίδια στάση. Για μένα, όλα είναι καλά. Ξέρω ότι ό,τι έκανα είναι μέρος του παιχνιδιού».