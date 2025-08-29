Τσιτσιπάς σε Αλτμάιερ: «Την επόμενη φορά μην αναρωτηθείς γιατί προσπαθώ να σε χτυπήσω»

Μετά την ήττα του στο US Open 2025, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε μια μικρή λεκτική αντιπαράθεση με τον Ντάνιελ Αλτμάιερ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε τον πρόωρο αποκλεισμό από το US Open, καθώς ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο από τον Γερμανό Ντάνιελ Αλτμάιερ με 3-2 σετ, έπειτα από έναν αγώνα-μαραθώνιο διάρκειας 4 ωρών και 26 λεπτών. Παρά το πλούσιο θέαμα που προσέφερε το ματς, έκλεισε με ένταση ανάμεσα στους δύο αθλητές, αφού ο Έλληνας τενίστας εξέφρασε παράπονα στον αντίπαλό του για το underarm service που χρησιμοποίησε.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, συγκεκριμένα ο Τσιτσιπάς φαίνεται να λέει στον Γερμανό «Την επόμενη φορά μην αναρωτηθείς γιατί προσπαθώ να σε χτυπήσω», την ώρα του καθιερωμένου χαιρετισμού στο φιλέ.

Ο Αλτμάιερ φάνηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από τα λόγια του 27χρονου πρωταθλητή και αμέσως τού ζήτησε να φύγει από κοντά του, ενώ δε θέλησε να δώσει συνέχεια στο συμβάν. Αρκέστηκε στο να χαιρετήσει τον διαιτητή και το κοινό χωρίς να πλησιάσει ξανά τον αντίπαλό του.