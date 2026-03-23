Καράμπελας: «Να ανταποδώσουμε στους ανθρώπους του Κολοσσού ό,τι μας δίνουν»

Ο πλέι μέικερ του Κολοσσού Ζώης Καράμπελας αναφέρεται στο μεγάλο «διπλό» της ομάδας της Ρόδου επί του Προμηθέα.

Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε (76-98) του Προμηθέα στην Πάτρα, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, και ο γκαρντ των Ροδιτών, Ζώης Καράμπελας, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio. Ο άσος των «θαλασσί» αναφέρθηκε στη νίκη της ομάδας του, την πιθανότητα να προλάβουν τα playoffs, καθώς επίσης και στις αλλαγές που έφερε στον σύλλογο η παρουσία του Άρη Λυκογιάννη.

Αναλυτικά όσα είπε ο γκαρντ της ομάδας της Ρόδου:

Για τη νίκη επί του Προμηθέα: «Ήταν πολύ σημαντική νίκη για εμάς. Κάναμε ένα βήμα παραπάνω για τον στόχο που είχαμε θέσει απ’ την αρχή της σεζόν, την παραμονή δηλαδή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί βρισκόμαστε αρκετά κοντά στο να τον πετύχουμε. Ό,τι παιχνίδι έχει μείνει θα πάμε να το κερδίσουμε έτσι ώστε να καταλήξουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα μπορούμε στον βαθμολογικό πίνακα».

Για το αν βλέπουν και στα play-offs: «Δε θα πω ψέματα, το έχουμε συζητήσει. Είναι αυτονόητο. Όσο βλέπεις τα αποτελέσματα και όσο νικάει η ομάδα, ανεβαίνουμε ψυχολογικά και αυτό μάς κάνει χαρούμενους».

Για το πώς προσεγγίζουν τα παιχνίδια που απομένουν: «Επειδή τόσον καιρό το μυαλό μας είναι μόνο στο επόμενο παιχνίδι, σκοπός μας είναι να προετοιμαστούμε καλά όλη τη βδομάδα για να είμαστε ανταγωνιστικοί κόντρα στον Άρη και, αν μπορούμε, να νικήσουμε. Ξεκινάμε από εκεί και πράττουμε αναλόγως. Όσο η ομάδα πάει καλά, γιατί να μην “κυνηγήσουμε” θέση στα play-offs; Τη θέλουμε πάρα πολύ».

Για το αν πιστεύει πως το παιχνίδι με τον Άρη είναι το ματς «κλειδί» για την είσοδο στα play-offs: «Δεν υπάρχει στο μυαλό μας το να δούμε μετά από αυτό το παιχνίδι. Έχουμε επικεντρωθεί στο ματς με τον Άρη και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Είναι πολύ σημαντικό, αν θέλουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω, να νικήσουμε τον Άρη στην έδρα μας. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό».

Για το αν η νίκη επί του Παναθηναϊκού ήταν το σημείο που «γύρισε ο διακόπτης» οριστικά: «Έχει περάσει ένας μήνας και νιώθω έγινε χθες. Τα συναισθήματα που ένιωσα μετά από αυτήν τη νίκη ήταν απίστευτα. Είχαμε μπει στο ματς όπως σε κάθε άλλο, να διεκδικήσουμε ό,τι πιθανότητες έχουμε. Ο Παναθηναϊκός βρισκόταν σε περίοδο που δεν ήταν τόσο καλά. Κάναμε ένα φανταστικό ματς σε άμυνα και επίθεση. Κυρίως επιθετικά, ήμασταν πάρα πολύ καλοί και εύστοχοι, είχαμε τρομερά ποσοστά. Όσο περνούσε η ώρα και ήμασταν όλο και πιο κοντά στη νίκη, το πιστεύαμε και παραπάνω. Νομίζω πως πραγματικά το αξίζαμε και ήταν μια νίκη που θα μείνει για την ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό για την ιστορία της».

Για το πώς τους βοήθησε πνευματικά αυτή η μεγάλη νίκη: «Εμάς μάς έκανε καλό, γιατί μπορέσαμε και το διαχειριστήκαμε σωστά. Δεν πήραν τα μυαλά μας αέρα. Ξέραμε πως είμαστε μια ομάδα με δυνατότητες, απλώς έπρεπε να το βγάλουμε στο γήπεδο αυτό. Αφού δείξαμε ότι μπορούμε να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό, η αυτοπεποίθησή μας ανέβηκε πάρα πολύ και μας βοήθησε για τα επόμενα ματς».

Για το τι άλλαξε με τον Άρη Λυκογιάννη στην ομάδα: «Ήταν δύο τελείως διαφορετικές ομάδες αυτές που παρουσιάσαμε φέτος. Αλλάξαμε αρκετούς παίκτες. Ο κόουτς ήρθε και απ’ την αρχή ήξερε τι έλειπε, πήρε παίκτες. Έχουμε “χτίσει” ένα πολύ καλό κλίμα. Παίζουμε αρκετά καλά και είμαστε απ’ τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στο πρωτάθλημα».

Για το πώς επηρέασε την ομάδα ότι φέτος δεν έπαιζε στη Ευρώπη: «Σίγουρα είναι σημαντικό για μια ομάδα όταν παίζει στην Ευρώπη, γατί μπορεί να έχει περισσότερους παίκτες. Αρκετοί παίκτες κοιτούν στην αγορά μόνο ομάδα που παίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όσον αφορά εμάς, το έχουμε διαχειριστεί πολύ σωστά. Εγώ έρχομαι απ’ την ΑΕΚ, που παίζαμε δύο ματς την εβδομάδα. Ήταν λίγο δύσκολο να προσαρμοστώ στην αρχή, γιατί είχα καιρό να το κάνω, αλλά και ο γυμναστής ο κόουτς και το staff το διαχειρίστηκαν πολύ σωστά. Απ’ το κομμάτι της διοίκησης, πιστεύω πως ήταν καλό. Είδε πέρυσι πώς ήταν και… ψιλοζορίστηκε. Νομίζω πως ένα βήμα πίσω έκανε καλό και του χρόνου, αν μπορέσουμε να το ξανακάνουμε, θέλει και η ίδια η ομάδα να συμμετέχει εκεί».

Για τη φετινή μετακίνησή του από την ΑΕΚ στον Κολοσσό Ρόδου: «Δε θέλω να μειώσω τον Κολοσσό, αλλά η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με ιστορία, με “βαριά” φανέλα και προσπάθησα να την τιμήσω όσο καλύτερα μπορούσα τα δύο χρόνια που βρέθηκε εκεί. Επειδή τη δεύτερή μου χρονιά δεν είχα τον χρόνο που ήθελα, τελείωσε το συμβόλαιό μου και έφυγα. Στον Κολοσσό οι άνθρωποι είναι φανταστικοί απ’ την πρώτη μέρα που ήρθα, με έχουν βοηθήσει πολύ. Προφανώς ο πρωταρχικός στόχος ήταν η παραμονή, αλλά γιατί να μην κοιτάζουμε ψηλότερα και να κάνουμε χαρούμενους τους ανθρώπους εδώ; Είναι πολύ σημαντικό ό,τι μάς δίνουν να το δίνουμε πίσω επί δύο».

