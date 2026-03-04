Οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τον Βασίλη Δανιήλ.

Ζεστό χειροκρότημα στη Λεωφόρο για τον Βασίλη Δανιήλ. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ πριν τη σέντρα τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τον σπουδαίο προπονητή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο κόσμος του τριφυλλιού χειροκρότησε θερμά, ενώ στη Λεωφόρο βρίσκεται και ο Γιάννης Αναστασίου. Ο πρώην τεχνικός των πρασίνων και νυν του Παναιτωλικού ήρθε να δει το ματς, αφού παίζει στο ίδιο γήπεδο η ομάδα του Αγρινίου με τον Παναθηναϊκό στην 25η αγωνιστική. Στη συνέχεια ο Αναστασίου θα μεταβεί στη Νέαπολη για να δει την επόμενη αντίπαλο της ομάδας του, που είναι η Κηφισιά, κόντρα στον ΠΑΟΚ.