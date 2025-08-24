Τσιτσιπάς: Κάνει πρεμιέρα το βράδυ της Τρίτης στο US Open
O Στέφανος Τσιτσιπάς θα αρχίσει την παρουσία του στο φετινό US Open το βράδυ της Τρίτης (26/8), αντιμετωπίζοντας τον Γάλλο, Αλεξάντρ Μίλερ.
Ο αγώνας ορίστηκε να γίνει στο court 7, θα είναι το 3ο παιχνίδι στο πρόγραμμα και αναμένεται να αρχίσει μετά τις 22:00 ώρα Ελλάδας, χωρίς να υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση.
O Τσιτσιπάς (Νο.28) μετρά δύο νίκες απέναντι στον Μίλερ (Νο.38), στα Masters της Σαγκάης το 2024 (6-3, 7-5) και φέτος της Ρώμης (6-2, 7-6[3]).
O νικητής στον 2ο γύρο ο νικητής διασταυρώνει με έναν από τους Ντάνιελ Αλτμάγιερ (Γερμανία) ή Χαμάντ Μετζέντοβιτς (Σερβία).
Για τον 28χρονο Έλληνα παίκτη αυτή θα είναι η 8η συμμετοχή του στο US Open, όπου έχει να επιδείξει την παρουσία του στον 3ο γύρο το 2020 και το 2021. Στα φετινά Grand Slam ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στον 1ο γύρο στο Australian Open και στο Wimbledon και στον 2ο γύρο στο Roland Garros.
