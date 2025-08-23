Σε μια συμβολική κίνηση και θέλοντας να τιμήσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς, η Lacoste μετέτρεψε το συμπαθέστατο πράσινο κροκοδειλάκι σε κατσίκα.

Η γαλλική εταιρεία ένδυσης, που ιδρύθηκε το 1933 από τον τενίστα Ρενέ Λακόστ, ντύνει τον Νόβακ Τζόκοβιτς και προχώρησε σε αυτή τη συμβολική κίνηση, θέλοντας να τιμήσει τον Σέρβο, που θεωρείται goat του αθλήματος και τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/8) αρχίζει την παρουσία του στο US Open.