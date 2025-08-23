Τζόκοβιτς: Το κροκοδειλάκι της Lacoste έγινε κατσίκα (vid)
Η Lacoste θέλοντας να τιμήσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς προχώρησε σε αλλαγή του λογότυπου και το γνώριμο σε όλους πράσινο κροκοδειλάκι έγινε goat, δηλαδή κατσίκα.
Η γαλλική εταιρεία ένδυσης, που ιδρύθηκε το 1933 από τον τενίστα Ρενέ Λακόστ, ντύνει τον Νόβακ Τζόκοβιτς και προχώρησε σε αυτή τη συμβολική κίνηση, θέλοντας να τιμήσει τον Σέρβο, που θεωρείται goat του αθλήματος και τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/8) αρχίζει την παρουσία του στο US Open.
Lacoste changing their logo from a 🐊 to a 🐐 for a new collection honoring Novak Djokovic.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 22, 2025
This is so cool.pic.twitter.com/wJleaKIFr3
