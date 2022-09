Ο Κάρλος Αλκάραθ και ο Κάσπερ Ρουντ μονομαχούν στον τελικό του US Open για τον 1ο τίτλο τους σε Grand Slam και το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Από τη στιγμή που ο Ράφαελ Ναδάλ αποκλείστηκε από τον Φράνσις Τιάφο στον 4ο γύρο του US Open, υπήρχε ένα ιδανικό σενάριο για το ζευγάρι του τελικού, αυτό ανάμεσα στον Ισπανό, Κάρλος Αλκαράθ και στον Νορβηγό, Κάσπερ Ρουντ.

Το σενάριο βγήκε, οι δυο παίκτες πέρασαν τους σκοπέλους που βρήκαν στο δρόμο τους και το βράδυ της Κυριακής (11/9, 23:00, Eurosport 1) θα μπουν στο «Arthur Ashe Stadium» σε έναν πολλά υποσχόμενο τελικό, που έχει μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα.

Είναι ο πρώτος τελικός απλού ανδρών σε Grand Slam με τους παίκτες να μονομαχούν για τον πρώτο τους τίτλο, αλλά και για το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο νικητής, λοιπόν, τα παίρνει όλα στη Νέα Υόρκη και πρωταθλητής στο US Open και από τη Δευτέρα (12/9) για πρώτη φορά στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας της ATP, εκεί όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα είναι στo No,6

Από τη μία το νέο μεγάλο αστέρι του αθλήματος, ο 19χρονος Ισπανός Κάρλος Αλκαράθ που έχει μαγέψει με τις εμφανίσεις του και το ταπεραμέντο του μέσα στο 2022.

Και απέναντί του ο 24χρονος Κάσπερ Ρουντ, με την πειθαρχία που κουβαλά ένας βορειο-ευρωπαίος αθλητής, στο 2ο Grand Slam τελικό της καριέρας του, καθώς τον Ιούνιο βρέθηκε αντιμέτωπος του Ράφαελ Ναδάλ στο Roland Garros και ως πρωτάρης δεν είχε καμία τύχη απέναντι στον απόλυτο κυρίαρχο στη χωμάτινη επιφάνεια του γαλλικού Όπεν.

Η μεταξύ τους προϊστορία έχει μόλις δύο αγώνες, με τον Αλκαράθ να έχει βγει νικητής και στις δύο: Πέρυσι στα προημιτελικά του τουρνουά της Μαραβέγιας (6-2, 6-4) και φέτος στο τελικό του Μαϊάμια Masters (7-5, 6-4).

Μετά τον αποκλεισμό του Ναδάλ έφυγε από τον 4ο γύρο, τα κουκιά ήταν μετρημένα για το αν ο Ναδάλ θα παρέμενε στο Νο.1 με τους 5.810β.



Οι Αλκαράθ και Ρουντ έπρεπε να φθάσουν στον τελικό για να τον ξεπεράσουν, όπως και συνέβη και τώρα ο νικητής του θα είναι και στο Νο.1



Ο Αλκαράθ μπαίνοντας στον τελικό έφθασε στους 5.940β., αν πάρει το τρόπαιο θα ανέβει στους 6.740β. Αντίστοιχα ο Ρουντ ξεπέρασε κατά 40β. τον Ναδάλ (5.850β.) και να βγει νικητής απέναντι στον Αλκαράθ θα περάσει αυτός στην κορυφή με 6.650β.

Αν ο Κάρλος Αλκαράθ είναι ο πρωταθλητής στο US Open, θα γίνει παράλληλα και ο πιο μικρός σε ηλικία παίκτης που θα φθάνει στο Νο.1. Γεννημένος στη Μούρθια στις 5 Μαΐου του 2003, ο Αλκαράθ θα είναι 19 ετών και 4 μηνών, ξεπερνώντας τον Λέιτον Χιούιτ (20 ετών και 9 μηνών)

Οι νεαρότεροι παίκτες που έχουν φθάσει στο Νο1

Λέιτον Χιούιτ (Αυστραλία) 20 ετών και 9 μηνών

Μάρατ Σάφιν (Ρωσία) 20 ετών και 10 μηνών

Τζον Μάκενρο (ΗΠΑ) 21 ετών και ενός μήνα

Αντι Ρόντικ (ΗΠΑ) 21 ετών και 2 μηνών

Μπγιορν Μποργκ (Σουηδία) 21 ετών και 3 μηνών

