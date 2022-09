Η Καρολίνα Πλίσκοβα υπερκέρασε το εμπόδιο της Βικτόρια Αζαρένκα επικρατώντας με 2-1 σετ κι έτσι έφτασε για πέμπτη φορά στα προημιτελικά του US Open.

H 30χρονη Τσέχα τενίστρια, που ήταν φιναλίστ της διοργάνωσης το 2016, κέρδισε την 33χρονη Λευκορωσίδα με 2-1 σετ (4-5, 6-7(5), 6-2) και πήρε την πρόκριση για τους «8» του συγκεκριμένου Grand Slam. Συνολικά η Καρολίνα Πλίσκοβα έχει φτάσει σε 10 προημιτελικούς στην καριέρα της.

🇨🇿 Karolina Pliskova is into back-to-back quarterfinals in New York!@KaPliskova | #USOpen pic.twitter.com/z2cV4ICYNh