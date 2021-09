Τζόκοβιτς: Οι 5 τενίστες που του στέρησαν τίτλο Grand Slam!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει 11 ήττες σε 31 τελικούς Grand Slam και οι 6 είναι στο US Open. Ο Μεντβέντεφ ο 5ος τενίστας που τον κερδίζει σε τελικό.

Τις 11 ήττες σε 31 τελικούς Grand Slam έφτασε στη Νέα Υόρκη ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 του κόσμου ηττήθηκε με 3-0 σετ από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον τελικό του US Open και έτσι ο Ρώσος έγινε ο 5ος τενίστας που τον κερδίζει σε τελικό Grand Slam.

Ο Ράφα Ναδάλ έχει 5 νίκες εις βάρος του Τζόκοβιτς , ο Άντι Μάρεϊ και ο Σταν Βαβρίνκα έχουν από 2 και από μια έχουν ο Ρότζερ Φέντερερ και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Στο US Open έχει γνωρίσει τις περισσότερες ήττες αφού έφτασε τις 6 σε τελικούς. Ακολουθεί το Roland Garros με 4 χαμένους τελικούς και έχει και έναν στο Wimbledon.

Οι 11 χαμένοι τελικοί του Νόβακ Τζόκοβιτς σε Grand Slam

1. US Open 2007: Φέντερερ-Τζόκοβιτς 3-0

2. US Open 2010: Ναδάλ-Τζόκοβιτς 3-1

3. Roland Garros 2012: Ναδάλ-Τζόκοβιτς 3-1

4. US Open 2012: Μάρεϊ-Τζόκοβιτς 3-2

5. Wimbledon 2013: Μάρεϊ-Τζόκοβιτς 3-0

6. US Open 2013: Ναδάλ-Τζόκοβιτς 3-1

7. Roland Garros 2014: Ναδάλ-Τζόκοβιτς 3-1

8. Roland Garros 2015: Βαβρίνκα-Τζόκοβιτς 3-1

9. US Open 2016: Βαβρίνκα-Τζόκοβιτς 3-1

10. Roland Garros 2020: Ναδάλ-Τζόκοβιτς 3-0

11. US Open 2021: Μεντβέντεφ-Τζόκοβιτς 3-0