US Open: Το 3ο match point και ο πανηγυρισμός της Σάκκαρη (vid)

Η Μαρία Σάκκαρη έκλεισε την πρόκριση στους "4" με το 3ο ματς πόιντ της και δεν πίστευε σ' αυτό που πέτυχε!

Με το 3ο ματς πόιντ έκλεισε το παιχνίδι με την Καρολίνα Πλίσκοβα η Μαρία Σάκκαρη και προκρίθηκε για πρώτη φορά στους "4" στο US Open.

Η Ελληνίδα τενίστρια έλεγχε τον αγώνα από την αρχή έως το τέλος, δεν επέτρεψε στην Τσέχα να φτάσει σε μπρέικ πόιντ στα 2 σετ, και δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που είχε πετύχει!

Maria Sakkari is into the #USOpen semifinals! pic.twitter.com/bcMMhwI72i