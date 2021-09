Πλίσκοβα - Σάκκαρη 0-2: Η Σάκκαρη στους "4" του US Open! (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη απέκλεισε με 6-4, 6-4 το Νο4 κόσμου την Καρολίνα Πλίσκοβα προκρίθηκε για πρώτη φορά στους "4" του US Open και θα παίξει με την 18χρονη Έμα Ραντουκάνου.

Για πρώτη φορά στην καριέρα της η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στους "4" του US Open !

H Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε σε 1.21' με 6-4, 6-4 της Τσέχας Νο4 κόσμου Καρολίνα Πλίσκοβα στον προημιτελικό και θα παίξει τα ξημερώματα της Παρασκευής (04:00) με την 18χρονη Έμα Ραντουκάνου για μια θέση στον τελικό του Σαββάτου στο US Open.

Maria Sakkari is into the #USOpen semifinals! pic.twitter.com/bcMMhwI72i

Αυτή είναι η 2η πρόκριση της σε ημιτελικό Grand Slam στην καριέρα της και στο 2021 αφού είχε φτάσει και στους "4" στο Roland Garros.

Η Μαρία Σάκκαρη με όπλο το σερβίς της πέτυχε την 16η top-10 νίκη της καριέρας της απέναντι στην φιναλίστ του US Open 2016 και εξασφάλισε άνοδο στο Νο13 που είναι η υψηλότερη θέση που έχει καταλάβει ποτέ Ελληνίδα τενίστρια.

Εάν βέβαια προκριθεί στον τελικό ή καλύτερα κερδίσει το τρόπαιο θα είναι το νέο No4!

Φυσικά η Μαρία είναι η πρώτη Ελληνίδα που θα φτάσει στους "4" στο US Open.

Στο 1ο σετ η Μαρία Σάκκαρη θα ξεκινήσει με μπρέικ για να προηγηθεί με 2-1. Η Ελληνίδα θα κρατήσει το σερβίς της (3-1) αλλά η Τσέχα μείωνει σε 3-2. Θα φτάσει στο 4-2 η Μαρία και με love service game.

straight points won on serve for @mariasakkari in that set. pic.twitter.com/BJKkGpoiwj