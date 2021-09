US Open: Στους "4" ο Ζβέρεφ περιμένει τον Τζόκοβιτς (vids)

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ξανά στον ημιτελικό του US Open και θα παίξει για μια θέση στον τελικό με τον Τζόκοβιτς ή τον Μπερετίνι.

Στους "4" του US Open προκρίθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Γερμανός που είναι στο Νο4 κόσμου απέκλεισε με 7-6 (6), 6-3, 6-4 τον Νοτιοαφρικανό Λόιντ Χάρις και θα παίξει στον ημιτελικό της Παρασκευής με τον Τζόκοβιτς ή τον Μπερετίνι.

@AlexZverev does it!



The 2020 finalist is through to the final four for a second consecutive year! pic.twitter.com/LBm6aHtrrE