US Open: Στα χνάρια της Σερένα Ουίλιαμς η Φερνάντεζ (vid)

H 19χρονη Λέιλα Φερνάντεζ έγινε η νεότερη τενίστρια μετά από την Σερένα Ουίλιαμς που κερδίζει 2 top-5 παίκτριες σε μια σεζόν στο US Open.

Η 19χρονη Καναδή έχει αποκλείσει την Νο3 κόσμου Ναόμι Οσάκα και την Νο5 Ελίνα Σβιτολίνα στο US Open 2021 και θα παίξει στον ημιτελικό με το Νο2 την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Από την άλλη η Σερένα Ουίλιαμς στα 17 της είχε κατακτήσει το US Open 1999 κερδίζοντας στη σερά όχι δυο αλλά τρεις top-5 παίκτριες.

