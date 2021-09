Σάκκαρη: «Έκλαιγα στις προπονήσεις, πρέπει να βρω τρόπο να κοιμηθώ»

Στις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της στάθηκε η Μαρία Σάκκαρη αλλά και για την μεγάλη πρόκριση που κατάφερε να πάρει για τα προημιτελικά του US Open.

Η Μάρια Σάκκαρη επικράτησε με 2-1 της Μπιάνκα Αντρεέσκου και προκρίθηκε για πρώτη φορά στα προημιτελικά του US Open, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Πλίσκοβα.

Μετά το τέλος του αγώνα , η 26χρονη Ελληνίδα τενίστρια μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, για το σπουδαίο επίτευγμά της, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για να φτάσει μέχρι εδώ αλλά και για το επόμενο σημαντικό παιχνίδι για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

«Δεν ήθελα να σας καθυστερήσω! Προσπάθησα να μην γίνει αυτό, αλλά δεν τα κατάφερα. Ήταν ένα καταπληκτικό ματς. Ένιωσα ότι ήταν καλύτερη από μένα στο δεύτερο σετ, αλλά βρήκα τον τρόπο να ανατρέψω την κατάσταση. Μετά από ένα σημείο ένιωσα πραγματικά γενναία. Παρέμεινα συγκεντρωμένη και νομίζω ότι κέρδισα επειδή έπαιξα απλά. Είπα στον εαυτό μου: "Μαρία, αν θέλεις να κερδίσεις, πρέπει να πας και να το παλέψεις. Πάλεψε και ας κάνεις λάθη. Μην τα παρατήσεις, μείνε ήρεμη". Ήθελα να είμαι γενναία και αυτό έκανα στο τέλος. Δεν μπορείς να αφήσεις το ματς επειδή η αντίπαλός σου είναι πιο τυχερή. Πρέπει να προσπαθείς συνέχεια».

.@mariasakkari is feeling guilty for making people late to work tomorrow 🤣 pic.twitter.com/SCcZwBW6US