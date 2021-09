Το US Open «έντυσε» Ελληνίδα πολεμίστρια την Σάκκαρη (pic)

Η μεγάλη επιτυχία της Σάκκαρη σχολιάστηκε από το λογαριασμό του US Open, ο οποίος «έντυσε» την 26χρονη τενίστρια με Ελληνίδα πολεμίστρια

Η Μάρια Σάκκαρη κατάφερε να πάρει μία σπουδαία νίκη κόντρα στο Νο.7 της παγκόσμιας κατάταξης, Μπιάνκα Αντρεέσκου (2-1) και παράλληλα να προκριθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της στα προημιτελικά του US Open, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Πλίσκοβα.

Μετά από αυτή τη νίκη, τα έσοδα της Σάκκαρη από το φετινό tour έχουν φτάσει στο 1.005.000 ευρώ κι αναμένεται να αυξηθούν. Ο λογαριασμός του US Open στο Twitter, θέλησε να αποθεώσει την 26χρονη τενίστρια, γι' αυτό και δημοσίευσε την Σάκκαρη σαν Ελληνίδα πολεμίστρια.

«Η Μαρία Σάκκαρη βγήκε νικήτρια από μια μάχη για τους αιώνες», αναφέρεται στο σχόλιο της φωτογραφίας.

Θυμίζουμε ότι η αναμέτρηση με την Αντρεέσκου είχε διάρκεια 3 ώρες και 30 λεπτά και ολοκληρώθηκε στις 02:15 τα ξημερώματα στη Νέα Υόρκη.

🇬🇷 Maria Sakkari is victorious in a battle for the ages. pic.twitter.com/PcIOp6QRBv