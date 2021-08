Νέα επίθεση Μάρεϊ σε Τσιτσιπά: «Το toilet break του κρατά περισσότερο και από το ταξίδι του Τζεφ Μπέζος στο διάστημα»

Με ποστάρισμά του στα σόσιαλ ο Αντι Μάρεϊ επιτέθηκε ξανά στον Τσιτσιπά για την μεγάλη του παραμονή στα αποδυτήρια μετά το τρίτο σετ.

Φαίνεται πως Αντι Μάρεϊ ανοίγει… βεντέτα με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το περίφημο πλέον toilet break.

O Ελληνας τενίστας έμεινε στα αποδυτήρια για σχεδόν 8 λεπτά, κάτι που σχολιάστηκε έντονα στην συνέντευξη Τύπου από τον Σκωτσέζο, ο οποίος είπε ότι έχασε την εκτίμηση που είχε στο πρόσωπο του Στέφανου. Ο Τσιτσιπάς απάντησε με την σειρά του, αλλά ο Μάρεϊ φαίνεται πως το έχει πάρει προσωπικά καθώς τον ενόχλησε η στάση του 23χρονου.

Και στο twitter συνέχισε την επίθεση, με ειρωνικό μάλιστα σχόλιο, ενώ έγραψε και λάθος το επίθετο του Στέφανου (τον έγραψε Τσιτιπά).

«Στατιστικό της ημέρας. Παίρνει δυο φορές περισσότερο χρόνο στον Τσιτσιπά να πάει στην τουαλέτα απ’ ότι στον Τζέφ Μπέζος να πετάξει στο διάστημα. Ενδιαφέρον» έγραψε στο Twitter, δίνοντας συνέχεια στο θέμα.

Fact of the day. It takes Stefanos Tsitipas twice as long to go the bathroom as it takes Jeff Bazos to fly into space. Interesting.