US Open: Στο κυρίως ταμπλό η 18χρονη Ραντουκάνου (vid)

H 18χρονη Βρετανίδα Έμα Ραντουκάνου που έφτασε στον 4ο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε για πρώτη φορά στο κυρίως ταμπλό του US Open.

Την "παρθενική" πρόκριση της σε κυρίως ταμπλό Grand Slam πανηγυρίζει η Έμα Ραντουκάνου.

Η 18χρονη Βρετανίδα είχε φτάσει στον 4ο γύρο του Wimbledon 2021 αλλά είχε συμμετάσχει με wild card από τους διοργανωτές αφού ήταν στο Νο338.

Πλέον είναι στο Νο150 και θα παίξει στο κυρίως ταμπλό του US Open που αρχίζει στις 30 Αυγούστου.

Για να προκριθεί πέτυχε τρεις νίκες στα προκριματικά με τελευταία αυτή απέναντι στην Αιγύπτια Μαγιάρ Σερίφ (Νο95) με 6-1,6-4.

Welcome to New York, @EmmaRaducanu!



The breakout star of @Wimbledon has qualified for her first #USOpen main draw. pic.twitter.com/kAZDnF4W5z