Ποια είναι η Έμα Ραντουκάνου που "αναστάτωσε" το Wimbledon (pics&vids)

H Έμα Ραντουκάνου είναι η 18χρονη που συμμετείχε ως Νο338 στο Wimbledon και έφτασε να διεκδικεί πρόκριση στους "8" του τουρνουά.

Η Έμα Ραντουκάνου είναι το πρόσωπο των ημερών στη Μεγάλη Βρετανία και στο Wimbledon.

Δεν ξέρουμε εάν θα γίνει το νέο "αστέρι" του τένις αλλά σίγουρα αυτά που έχει πετύχει στο Wimbledon 2021 θα μείνουν στην ιστορία.

Η Ραντουκάνου που είναι μόλις 18 ετών συμμετείχε με wild card αφού ήταν στο Νο338 και έχει φτάσει να διεκδικεί μια θέση στους "8" στο κορυφαίο τουρνουά τένις στον κόσμο.

Η Έμα που έχει γεννηθεί στο Τορόντο του Καναδά στις 13 Νοεμβρίου 2002 μένει για αρκετά χρόνια στο Λονδίνο όπου οι γονείς δουλεύουν στον κλάδο των οικονομικών.

Ο πατέρας της είναι Ρουμάνος, η μητέρα της είναι Κινέζα αλλά εκείνη δέχτηκε την πρόταση της Μεγάλης Βρετανίας και παίζει με την σημαία της.

Δυο φορές τον χρόνο πάντως θα πάει στο Βουκουρέστι όπου μένει μόνιμα η γιαγιά της την οποία θεωρεί πολύ σοφή γυναίκα και έχει πάρει αρκετά από την φιλοσοφία της.

Ρουμάνα θυμίζουμε είναι και η νικήτρια του US Open 2019 Μπιάνκα Αντρεέσκου η οποία όμως μεγάλωσε και παίζει για τον Καναδά.

Λόγω καταγωγής από την Ρουμανία η Έμα λατρεύει την Σιμόνα Χάλεπ. Μετά από τον Ίλιε Ναστάζε είναι ότι καλύτερο έχει βγάλει το τένις στη χώρα των Βαλκανίων.

Έχει κατακτήσει ήδη 2 Grand Slam, έχει ανέβει στο Νο1 κόσμου και η Έμα θα ήθελε να παίξει μαζί της.

Ακόμη έχει ως είδωλο είναι η Κινέζα Λι Να η οποία το 2011 έγινε η πρώτη τενίστρια από την Ασία που κατέκτησε Grand Slam (Roland Garros).

Η Έμα Ραντουνάκου είχε από μικρή ταλέντο στο τένις αλλά έμεινε ... πίσω λόγω τραυματισμών και μαθημάτων.

Έριξε μεγάλο βάρος στο σχολείο της και είναι ιδιαίτερα έξυπνη. Σ' αυτό την βοήθησε και το τένις που την έμαθε να έχει πειθαρχία και ιδιαίτερο τρόπο σκέψης.

Thank you so much for all the support and messages!! Taking it all in and having a blast@Wimbledon pic.twitter.com/tjXm2Xw1JI